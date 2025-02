El Ayuntamiento de Jaén urge a la Junta reanudar obras en los colegios Santo Tomás y Nuestra Señora de la Capilla

JAÉN 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha instado a la Junta de Andalucía a "que retome y concluya de inmediato las obras de los colegios Santo Tomás y Nuestra Señora de la Capilla, que se encuentran paradas y que comprometen el normal funcionamiento de estos centros". Así lo ha asegurado el concejal de Mantenimiento Urbano e Infraestructuras Municipales, Javier Padorno, quien ha comprobado el estado de sendos colegios junto a la concejala de Educación, Eva Funes, dentro de la ronda de visitas que están llevando a cabo por todos los colegios públicos de la capital.

"Se trata de obras que acumulan casi dos años de retraso, que corresponden a la Junta de Andalucía dentro de sus competencias y que se empezaron y se detuvieron sin que sepamos cuándo se van a concluir. Mientras tanto, ambos colegios sufren dificultades para abordar el día a día que hacen que las comunidades educativas se vean privadas de espacios necesarios para el desempeño de la labor docente", ha afirmado Padorno, en declaraciones recogidas en una nota.

Así, señala que "en el caso del colegio Santo Tomás nos encontramos con que las obras de construcción del ascensor están a medias desde que la empresa a la que la administración andaluza adjudicó los trabajos dejó de ir, de manera que representa un riesgo puesto que el tejado está abierto y no cuenta con las medidas de sujeción y seguridad necesarias. Además del peligro evidente que esto representa, esta situación ha provocado que se inutilicen los espacios en los que se estaba trabajando, que ocupan varias plantas del colegio y que ha supuesto que no se utilicen dos clases ni parte del gimnasio ni se puedan ofrecer servicios como el de aula matinal en la sala habitual, que no se pueda instalar la biblioteca de la que carece el centro o que el AMPA cuente con una sala de reuniones".

Por otra parte, el responsable municipal de Mantenimiento Urbano ha apuntado que "en el colegio Nuestra Señora de la Capilla se vive una situación similar por las obras inacabadas de la escalera de emergencia, lo que ha supuesto que un ala del centro esté inutilizada porque tuvo que ser desalojada cuando comenzó el proyecto. Asimismo, las aberturas que las obras han provocado hacia el exterior están provocando que aniden las palomas; convirtiéndose en lugares insalubres puesto que acumulan una gran cantidad de excrementos de estos animales, que también se encuentran en las terrazas de esa ala del edificio en la que se instalará la escalera de emergencia".

El edil ha insistido "en la necesidad de que la Junta de Andalucía aborde inmediatamente los trabajos en estos colegios y cumpla con sus obligaciones. Es inaudito que las comunidades educativas de estos centros vean comprometida su operativa y que la vida escolar se vea alterada por la falta de compromiso y de sensibilidad de la Junta de Andalucía".

Padorno pide un esfuerzo similar para poner a punto los centros de la capital "que se está haciendo desde el Ayuntamiento", para que alumnado, profesorado y familias "no tengan que sufrir las consecuencias de la parada injustificada de unas obras muy necesarias para los centros".

Ha añadido que "no podemos olvidar que en el caso del colegio Santo Tomás las dificultades a las que se enfrentan son mayores, puesto que esta instalación alberga también a parte del Conservatorio Superior de Música", y ha recordado que "los miembros de la comunidad educativa y del AMPA han expresado su preocupación por esta situación y han exigido una solución sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta".