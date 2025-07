El Ayuntamiento de Jaén valora la licitación del tranvía pero advierte de la ausencia aún del contrato de explotación

JAÉN 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha valorado la salida de un nuevo contrato de mantenimiento del tranvía, pero ha apostillado que "tres meses después" sigue sin ver la luz la explotación a través de una empresa para que funcione en diciembre "que es el contrato que esperamos, el principal".

Así se expresa la segunda teniente de alcalde y concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento, África Colomo, quien recuerda que los plazos del compromiso dado por la Junta "van demasiado apretados".

"El compromiso por activa y por pasiva repetido por la Junta es que el tranvía funcionará en Jaén llevando y trayendo viajeros en diciembre de 2025. Para eso, el Ayuntamiento considera que el contrato prioritario es el de explotación del servicio, el que arranca los trenes y abre las puertas de los trenes a las y los usuarios de la empresa", ha sostenido.

Según Colomo, "un contrato de complejidad que tiene unos plazos muy concretos y que lleva tres meses esperando día tras día como prometió la Junta el pasado abril".

Por tanto, la edil se pregunta si el cálculo de la entrada en funcionamiento del tranvía de la Junta "responde a las necesidades de las y los jiennenses y su tejido social y empresarial o al calendario electoral de un partido político".

Ha señalado que "este contrato no es el principal, el PP se hace trampas al solitario y el portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento hace de meritorio con unas valoraciones muy optimistas de un contrato que no es el que pone en marcha el tranvía. No hay olvidar que el PP lleva 12 años obstruyendo su puesta en marcha", sentencia.

La edil explica que "hay una pulsión social con la puesta en marcha del servicio que no puede tener más plazos y calendarios que el que marcan las necesidades de los comerciantes, los empresarios y la ciudadanía en general, por lo que las fechas y el orden de los contratos de puesta en servicio importan y mucho".

La teniente de alcalde recuerda que el tranvía "es importante para la dinamización del centro de la ciudad, un elemento para cohesionar la capital y conectar núcleos de servicios, y una planificación del transporte público y colectivo de la capital, por lo que no puede estar sometido a más dilación y el PP no puede tener una actitud filibustera en este asunto".