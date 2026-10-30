El Ayuntamiento de Linares (Jaén) expresa su pésame por la muerte del apoderado Antonio Vázquez en el accidente de Urda

Archivo - Minuto de silencio ante el Ayuntamiento de Linares por las víctimas del accidente ferroviario de Urda. - AYUNTAMIENTO DE LINARES - Archivo

LINARES (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) ha expresado este viernes su "más sentido pésame" por el fallecimiento del apoderado taurino Antonio Vázquez en el accidente ferroviario ocurrido el miércoles de Urda (Toledo), con 69 víctimas mortales hasta el momento.

Hermano del torero Curro Vázquez y representante de Pablo Aguado, el linarense viajaba en uno de los trenes implicados en la colisión. Tras, "dos días muy duros, de una gran incertidumbre y desconcierto", la familia ha informado este viernes en un comunicado de la "confirmación oficial" de su muerte por parte de las autoridades.

Además, ha expresado su "más sincero agradecimiento" a los medios de comunicación, amigos, allegados y a todo el mundo taurino por "el interés, la preocupación y las numerosas muestras de cariño y apoyo recibidas". Tanto su hijo Francisco Vázquez como su hermano Curro se sienten "emocionados por el respeto y cariño" que les está trasmitiendo todo el mundo hacia Antonio.

Entre esas muestras de dolor, se encuentra la de su localidad natal, Linares. "Transmitimos nuestro más sentido pésame al torero linarense Curro Vázquez y su familia por el fallecimiento de su hermano en el trágico accidente ferroviario de Toledo", ha afirmado a través de su perfil en Facebook, consultado por Europa Press.

Igualmente, desde Fundación Toro se han mostrado "consternados" por su fallecimiento y han trasladado todo el "apoyo a sus familiares y amigos". "No hay palabras de consuelo", ha señalado en la citada red social.