El Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) pide reunión con la consejera de Salud para abordar el hospital y centros de salud

LUCENA (CÓRDOBA), 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lucena, en sesión plenaria celebrada este miércoles correspondiente al mes de abril, ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos políticos municipales, una moción del PSOE en relación a la solicitud de una reunión "urgente" con la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García.

Según se recoge en la propuesta, esta reunión tiene como objetivo "aclarar si el Gobierno andaluz ha decidido descartar la construcción de un hospital público en Lucena, así como para que concrete la realidad de la actuación e inversión en los centros de salud de Lucena y en su personal sanitario".

Además, se ha acordado que "a este encuentro asistan representantes de todos los grupos políticos y concejal no adscrito presentes en el Pleno, representantes de los agentes sociales en Lucena en relación a temas sanitarios y los parlamentarios cordobeses, además del personal técnico y político que considere la propia Consejería de Salud".

Para el Grupo Socialista, "urge aclarar si la consejera de Salud se ratifica o no en las palabras de la delegada territorial, puesto que estaríamos asistiendo al entierro del proyecto del hospital público por parte de la Junta, una decisión que se ha tomado a espaldas a la ciudadanía de Lucena y en contra de los reiterados anuncios y promesas a favor de la construcción del hospital, hechos tanto por el anterior consejero, Jesús Aguirre, como por el presidente, Juanma Moreno".

Asimismo, han destacado que "la falta de equipamientos sanitarios agrava la prestación del servicio, como consecuencia de la ausencia de urgencias en Lucena II y la saturación del centro de atención primaria Lucena I, propiciando una crisis sin precedentes cuyas consecuencias soportan a diario los lucentinos y las lucentinas".

En el turno de intervenciones, desde el PP, el alcalde, Aurelio Fernández, ha indicado que desde que llegaron al equipo de gobierno han conseguido "desbloquear el soterramiento de la red eléctrica, un asunto estancado desde hace varios años", mientras que Francisco de Mora, concejal no adscrito, ha recriminado "la visita y palabras de la delegada, María Jesús Botella, sobre una situación tan urgente, sin dar previamente aviso al resto de grupos políticos".

Por su parte, la portavoz de Vox, Laura Sánchez, ha aseverado que apoyarán "cualquier acción que se lleve a cabo con la máxima brevedad posible", mientras que Purificación Joyera, en nombre de Ciudadanos, se ha dirigido al equipo de gobierno para advertir de que "los lucentinos podrán perdonar que no se construya un hospital, pero no que no se pida".