Ayuntamiento mejora los horarios del autobús al barrio de Valdeastillas para adaptarlo a las necesidades vecinales

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las reuniones mantenidas entre la Concejalía de Atención y Participación Ciudadana y Transportes y las distintas asociaciones vecinales comienzan a dar sus frutos. Fruto de este trabajo conjunto, el vecindario del barrio de Valdeastillas ya puede beneficiarse de un nuevo horario del servicio de autobús urbano, ajustado a las peticiones formuladas por la Asociación Vecinal con el objetivo de "favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral".

La concejala del área, María del Carmen Angulo, ha hecho un recorrido en bus al barrio con el presidente de Valdeastillas, Miguel Castro, el responsable de la Federación Vecinal OCO, Francisco Jesús Zuheros, y Alberto Graus, de la zona residencial de las Herrerías (a la que también se presta servicio), y ha destacado el esfuerzo realizado desde el Ayuntamiento para atender las necesidades específicas de los residentes, especialmente de estudiantes y trabajadores que se desplazan diariamente al centro de la ciudad".

El presidente de la Asociación Vecinal Valdeastillas ha expresado su agradecimiento al Consistorio por dar respuesta a una demanda histórica del barrio. "Esta medida facilita que los estudiantes puedan acudir al instituto sin necesidad de depender de sus padres para los desplazamientos", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Objetivos Comunes (OCO), Francisco Jesús Zuheros, ha agradecido al Consistorio la respuesta "inmediata" ante esta propuesta del colectivo de Valdeastillas y ha indicado que, desde OCO, "seguimos reuniéndonos con todas las asociaciones vecinales para recoger sus propuestas y peticiones y, como federación, trasladárselas al Ayuntamiento para que se actué en ellas lo antes posible. Próxima ampliación de la Línea 13-.

En relación con la ampliación de la Línea 13 del transporte urbano, que afecta a las urbanizaciones de La Manseguilla, Cerro Molina y Entre Ríos, la concejala María del Carmen Angulo ha explicado que el Ayuntamiento ya trabaja en dar respuesta a esta solicitud vecinal.

Angulo ha precisado que, para ampliar los horarios de dicha línea y ajustarlos a la jornada laboral de mañana, es necesario tramitar una modificación contractual que debe ser aprobada en pleno.

Este proceso, ha apuntado, "conlleva una serie de trámites administrativos, pero estamos comprometidos con su pronta resolución. Pedimos comprensión y paciencia a los vecinos, ya que se trata de una cuestión que requiere tiempo, pero en la que ya estamos trabajando activamente", ha concluido.