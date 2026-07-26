Ayuntamiento "multiplica por siete" la inversión en instalaciones deportivas, hasta los 1,3 millones

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal de Granada ha "multiplicado prácticamente por siete" la inversión destinada a la mejora y modernización de las instalaciones deportivas de Granada, hasta alcanzar los 1.314.642,39 euros en lo que va de mandato, frente a los 195.896,27 euros invertidos durante los cuatro años de la anterior corporación socialista.

En un comunicado, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que este incremento refleja "la apuesta firme y decidida de este equipo de gobierno por recuperar, mejorar y modernizar unas instalaciones que son fundamentales para la práctica deportiva y para la calidad de vida de los granadinos".

"Estamos demostrando con hechos que el deporte es una prioridad para este gobierno. Hemos multiplicado por siete la inversión y hemos puesto en marcha actuaciones concretas, distribuidas por los distintos barrios, para que los granadinos puedan practicar deporte en instalaciones más dignas, modernas, accesibles y seguras", ha señalado.

La inversión impulsada por el Ayuntamiento comprende 25 actuaciones ejecutadas, en marcha o programadas en campos de fútbol, pistas polideportivas, piscinas y diferentes instalaciones municipales. Las intervenciones incluyen la renovación de césped artificial, iluminación y pavimentos; la rehabilitación de pistas; la mejora de vestuarios y accesos; y la sustitución de equipamientos técnicos.

La diferencia entre ambos periodos supera los 1,1 millones de euros, lo que representa un incremento superior al 570 por ciento respecto a la inversión realizada por el anterior gobierno municipal. Carazo ha incidido en que esta planificación responde a "una manera diferente de entender la gestión municipal, basada en la escucha, la planificación y la capacidad de dar respuesta a las necesidades reales de los vecinos".

"No hablamos solo de cifras. Detrás de cada actuación hay una demanda vecinal, una instalación que necesitaba ser recuperada y muchas personas que utilizan diariamente estos espacios para hacer deporte, convivir y disfrutar de su barrio", ha afirmado.

Entre las inversiones de mayor cuantía se encuentra la renovación del césped del campo de fútbol del Cerrillo de Maracena, con 187.091,59 euros, así como el cambio de césped de San Francisco Javier, al que se destinan 175.000 euros. También destaca la renovación del césped y de la iluminación de las instalaciones de Parque Nueva Granada, con una inversión de 139.105,37 euros, a la que se suman otras actuaciones en este espacio, como la reparación del área de juegos, el arreglo de una pista de pádel y la mejora de los vestuarios.

La rehabilitación de las dos pistas polideportivas de Molino Nuevo cuenta con una inversión de 120.000 euros, mientras que la sustitución de la deshumectadora de la piscina de Bola de Oro supone otros 118.864,58 euros. El ayuntamiento destina, además, 100.000 euros a la renovación del césped del campo de fútbol Paquillo Fernández y otros 100.000 euros al cambio de césped de las instalaciones Félix Rodríguez de la Fuente.

La estrategia municipal se completa con Conéctate al Deporte, un programa de nueva creación que movilizará una inversión de 425.000 euros y que permitirá extender la práctica deportiva desde las instalaciones convencionales hasta las calles, los parques y los espacios públicos de los barrios.

El programa se desarrolla a través de la colaboración público-privada y persigue transformar espacios urbanos en instalaciones singulares, atractivas y adaptadas a la práctica deportiva al aire libre, especialmente entre los jóvenes.

Carazo ha subrayado que Conéctate al Deporte representa "una nueva forma de entender el deporte en la ciudad, más cercana, más accesible y plenamente integrada en la vida de los barrios". "Queremos que el deporte salga a la calle, que esté presente en nuestros parques y que ofrezca a los jóvenes una alternativa saludable frente al ocio sedentario y el abuso de las pantallas", ha indicado.

RESPUESTA A DEMANDAS VECINALES

La alcaldesa ha puesto como ejemplo de esta política de proximidad las actuaciones impulsadas en las pistas de El Fargue y Molino Nuevo, dos intervenciones dirigidas a recuperar espacios deportivos de barrio y atender reivindicaciones trasladadas durante años por sus vecinos. La renovación de la pista polideportiva de El Fargue ha supuesto una inversión de 29.955,82 euros.

La intervención ha permitido reparar los problemas existentes en el pavimento, regularizar las pendientes, instalar césped artificial de 15 milímetros e incorporar nuevos marcajes para la práctica de fútbol sala y tenis.

Carazo ha recordado que esta mejora respondía a una demanda histórica de la asociación de vecinos y ha subrayado que "cumplir con los barrios significa escuchar sus necesidades y traducirlas en actuaciones concretas".

Por su parte, la rehabilitación de las dos pistas polideportivas de Molino Nuevo cuenta con un presupuesto de 120.000 euros y permitirá renovar completamente estos espacios mediante la instalación de nuevos pavimentos deportivos de resina y césped artificial, la reparación de fisuras, la mejora de la accesibilidad y la sustitución de la iluminación por proyectores LED más eficientes.

"Estamos actuando tanto en los grandes complejos deportivos como en las pistas de proximidad, porque queremos que todos los granadinos, vivan donde vivan, tengan cerca un espacio adecuado para practicar deporte", ha manifestado la alcaldesa.

Carazo ha defendido el deporte como "una herramienta de salud, educación, inclusión y cohesión social" y ha asegurado que el gobierno municipal continuará desarrollando una política inversora que permita recuperar instalaciones, ampliar las posibilidades de práctica deportiva y fomentar hábitos de vida saludables".