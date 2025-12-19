El Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba) habilita un albergue provisional para 15 temporeros en la Caseta Municipal

Visita a la carpa para temporeros en la caseta municipal de Puente Genil. - AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Puente Genil ha puesto en marcha una carpa de más de 200 metros cuadrados que servirá como albergue provisional para unos 15 temporeros que trabajan en la campaña agrícola, una medida impulsada tras detectarse en la estación de autobuses la presencia de un grupo de inmigrantes subsaharianos que, desde hace aproximadamente un mes, se encontraban acampados sin disponer de un lugar donde alojarse. La iniciativa se desarrolla en colaboración con Cruz Roja Córdoba, que aportará recursos materiales y apoyo técnico.

En una nota, el alcalde, Sergio Velasco, ha explicado que "estos trabajadores no tenían ningún sitio donde alojarse debido a sus medios económicos ajustados y a las dificultades para acceder a un alquiler". Tras varias semanas de trabajo conjunto con Cruz Roja y tras la aprobación de una moción en el último Pleno, el gobierno municipal ha decidido habilitar un espacio temporal que garantice condiciones dignas.

El nuevo albergue, instalado en una carpa municipal, contará con capacidad para 15 personas, camas elevadas, mantas, sacos de dormir aportados por la empresa Decathlon y un kit básico de higiene. Además, los usuarios podrán utilizar los aseos y vestuarios de la caseta municipal. El recurso permanecerá operativo hasta el final de la campaña agrícola.

Velasco ha subrayado que "la actuación responde a un criterio humanitario, con el objetivo de dignificar a estas personas y resguardarse del frío". El alcalde ha agradecido el trabajo de la concejal de Servicios Sociales, Igualdad y Familias, Asunción César, y del equipo técnico municipal de Servicios Sociales, responsables de coordinar la contratación de la carpa, el servicio de vigilancia y otros elementos necesarios para el traslado.

También, ha destacado la colaboración de Cruz Roja, con su director en el centro de Puente Genil, Ángel Pérez, y la responsable provincial de la Unidad de Emergencia, Nerea Casas, "para mantener un espacio ordenado y garantizar un alojamiento digno".

El regidor ha recordado que "la llegada de temporeros es un fenómeno creciente" y ha apelado a la Inspección de Trabajo para que "supervise a los empresarios agrícolas que realizan contrataciones sin garantizar alojamiento, generando un efecto llamada que deriva en situaciones de vulnerabilidad".

"Ellos vienen a buscarse la vida y hay que tratarlos con dignidad", ha subrayado, para apuntar que "lo que no se puede hacer es dejar a personas tiradas literalmente en la estación de autobuses". Velasco ha resaltado que "Puente Genil es un pueblo solidario, con capacidad de reacción ante nuevas situaciones".

"CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS"

Por su parte, Nerea Casas, responsable provincial de la Unidad de Emergencia de Cruz Roja, ha señalado que la entidad se pone "a disposición y en manos del Ayuntamiento para aportar recursos en esta situación de emergencia habitacional".

Al respecto, Casas ha explicado que "el espacio habilitado cumple las condiciones mínimas necesarias para que estas personas tengan un cobijo digno, puedan ducharse y descansar tras su jornada laboral". Cruz Roja aportará camas elevadas, mantas, kits de higiene y otros materiales, manteniéndose disponible para cualquier necesidad adicional que el Consistorio requiera.