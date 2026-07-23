El Ayuntamiento de Pulianas (Granada) niega, tras las críticas del PP, que exista un vertedero ilegal en el municipio

Solar punto limpio. - AYUNTAMIENTO DE PULIANAS.

PULIANAS (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Pulianas (Granada) ha negado la existencia de un vertedero ilegal en el municipio, tras las críticas del PP al respecto, y ha explicado que la parcela a la que hace referencia este partido es un "punto de acopio temporal" donde se depositan restos de poda y enseres retirados de la vía pública por parte de la empresa encargada de la recogida de residuos antes de trasladarlos para su tratamiento.

"Se da la circunstancia de que estos residuos deberían ir al Punto Limpio. Un emplazamiento, que es una demanda histórica del municipio pero que aún no ha sido habilitado por la Junta de Andalucía", ha señalado el alcalde de la localidad, José Antonio Carranza (PSOE) en una nota.

"Seguimos a la espera de que la Delegación de Medio Ambiente nos asigne el código NIMA, un certificado medioambiental sin el cual no puede procederse a la puesta en funcionamiento de dicha instalación".

La acumulación registrada, según explica, responde al retraso puntal de la empresa responsable de la retirada, a quien se le ha requerido el cumplimiento de sus obligaciones y que ya ha procedido a retirar los restos de poda.

En cualquier caso, el Ayuntamiento afirma que "trabaja para normalizar la situación de manera rápida" y lamenta que el PP "intente generar alarma entre la ciudadanía con una incidencia puntual que nada tiene que ver con la existencia de un vertedero ilegal ni con una dejación de funciones del Consistorio".

Asimismo, el equipo de gobierno llama a la "colaboración institucional" del Grupo Municipal Popular, recalcando que dicha formación votó en contra de la puesta en marcha del Punto Limpio en 2023 y, más recientemente, también se opuso al reglamento de funcionamiento de esta instalación, aprobado por el Pleno el pasado 2 de julio.