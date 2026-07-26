El Ayuntamiento recibe el proyecto de urbanización entre el Bulevar y la carretera de Fuerte del Rey

El Ayuntamiento de Jaén recibe el proyecto de urbanización entre el Bulevar y la carretera de Fuerte del Rey - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha comenzado la tramitación del proyecto de urbanización de 200.000 metros entre el Bulevar y la carretera de Fuerte del Rey con destino a la construcción de 1.100 viviendas que desarrolla un grupo promotor de la capital.

La Segunda Teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, África Colomo, ha explicado que la Gerencia de Urbanismo ha dado en su reunión del pasado viernes el pistoletazo de salida a la tramitación del proyecto de urbanización presentado por la promotora, que lleva a la espera de esta promoción de viviendas dos décadas, un trámite que ha impulsado el actual Gobierno tras desbloquear arqueológicamente el terreno en el anterior mandato de Julio Milllán como alcalde.

En un comunicado, Colomo ha señalado que el objetivo es ver los primeros trabajos de instalación de servicios como iluminación, saneamiento y otros básicos a finales de este año, de cara a permitir la construcción de viviendas de distinta tipología.

El espacio contará además con 35.000 m2 de zonas verdes y espacios para la actividad comercial; "El equipo técnico de la Gerencia de Urbanismo ha hecho un gran trabajo para dar seguridad jurídica a este proyecto que transformará esta zona de la capital dando soluciones a sus vecinos y vecinas".

"Se trata de uno de los desarrollos urbanísticos más importantes de los últimos 15 años en la ciudad. Se ha trabajado para dar una solución sólida a este proyecto en una zona donde la Junta de Andalucía ha desafectado en días pasados una vía pecuaria que completa la plena disposición del terreno en la línea del trabajo que este Ayuntamiento y este equipo de Gobierno están haciendo para que a finales de año, comience la urbanización del suelo sobre el que se levantarán 1.100 viviendas de todo tipo", ha expuesto Colomo.

La edil de Urbanismo ha recordado que esta promoción desplegará una inversión de 17 millones de euros en su construcción, lo que implica además una importante movilización en empleo y en actividad en la capital y para empresas de la ciudad y de la provincia.

El espacio permitirá viviendas unifamiliares y pisos además de zonas verdes (35.000 metros cuadrados), suelo terciario para comercio y restauración (10.000 m2) y de uso dotacional (25.000m2), a lo que se deben sumar más de 800 plazas de aparcamiento.