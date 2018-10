El Ayuntamiento, satisfecho por que la Junta acepte una comisión sobre los "innumerables problemas" del tranvía

Actualizado 22/08/2011 21:02:16 CET

JAÉN, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén, Miguel Ángel García Anguita (PP), ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la Junta de Andalucía "haya decidido aceptar la propuesta" que el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, realizó sobre la creación de una comisión técnica para analizar los "innumerables problemas del tranvía", ya que "tal y como está ahora mismo esta infraestructura es imposible ponerla en marcha".

Así lo ha señalado el edil en un comunicado tras conocer que el Gobierno andaluz ha propuesto convocar la citada comisión en septiembre. Al respecto, se ha congratulado de que la Junta "haya dado marcha atrás en su negativa total a querer saber nada del tranvía" y atienda las demandas que presentó el Consistorio.

"Con esta decisión de aceptar la creación de esta comisión técnica, el Gobierno andaluz reconoce los problemas que ya había puesto sobre la mesa el Ayuntamiento y que venían relacionados en los informes de 2IT y de Alstom", ha afirmado para añadir que "alguna razón" se llevaba desde el Ayuntamiento al decir "el tranvía tenía muchos desperfectos y malas terminaciones en la obra".

A su juicio, asimismo, cuando la Junta de Andalucía y reconoce la necesidad de crear esta comisión "da la razón" cuando afirmaron hace unas semanas que no se había llevado a cabo una recepción técnica de la obra del tranvía, sino que había habido una "recepción política". De hecho, ha reiterado que los técnicos municipales no han recepcionado la obra y que hasta que no se solventen todos los problemas y los desperfectos que hay, el Ayuntamiento no va a proceder a recepcionarla.

Igualmente, García Anguita ha recordado que el Ayuntamiento ya está realizando trabajos de mantenimiento que no le corresponden por no estar la obra recepcionada, y que son responsabilidad de la Junta. "Se lo expondremos en la reunión a la Junta de Andalucía porque el Ayuntamiento no está para asumir competencias que no le corresponden", ha afirmado.

Además, el portavoz ha insistido en que, como viene defendiendo los responsables municipales, es indispensable y fundamental la colaboración leal e institucional de la Junta de Andalucía para la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte. "Esperamos que esta comisión técnica se reúna cuanto antes y que la Junta de Andalucía atienda las demandas que le presentaremos sobre los innumerables deficiencias del tranvía, tal y como señalan los diferentes informes técnicos que le volveremos a presentar a la Junta de Andalucía", ha destacado.