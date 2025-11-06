El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) pone en marcha un dispositivo para acoger temporeros ante la bajada de temperaturas

Acceso al espacio de la Central, en Úbeda - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) ha puesto en marcha, desde este jueves un dispositivo de emergencia humanitario para evitar que duerman en la calle las personas trabajadoras temporeras que llegan al municipio con motivo de la campaña de recolección de aceituna.

La medida se ha adoptado ante la previsión de bajas temperaturas en los próximos días. Este dispositivo de emergencia se ha habilitado en el espacio de la Central, situado en el número 38 de la calle Comendador Mesías.

Desde el Ayuntamiento se ha indicado que esta iniciativa, de carácter temporal y urgente, "pretende garantizar el bienestar, la seguridad y la dignidad de las personas que se encuentran en la ciudad en busca de trabajo durante la campaña", además de "evitar la acumulación de equipajes y enseres personales en la estación de autobuses".

El dispositivo cuenta con los servicios de alojamiento, aseo e higiene y consigna. En el caso del servicio de alojamiento, se habilitará en el espacio del rocódromo, en horario de 22,00 a 7,30 horas.

El recinto contará con seguridad privada y con la presencia de voluntariado de Cruz Roja, para ofrecer ropa de abrigo, calzado y sacos de dormir. También colaborarán voluntarios de Protección Civil, la Unión de Cofradías, Cáritas y otras entidades sociales comprometidas con la atención a este colectivo.

En cuanto al servicio de aseo e higiene, se habilitará en horario de 7,30 a 9,30 horas, con la colaboración de Cruz Roja, que facilitará kits de aseo e higiene personal, pudiéndose utilizar los baños dispuestos en La Central.

El servicio de consigna estará activo de 7,30 a 22,00 horas, con el objetivo de evitar la acumulación de equipajes en la estación de autobuses. Este servicio estará gestionado y supervisado de forma continua por personal municipal, garantizando su seguridad y correcto funcionamiento.

El Ayuntamiento de Úbeda ha agradecido la implicación y colaboración de todas las entidades sociales, voluntarios/as y colectivos que participan en esta actuación solidaria.