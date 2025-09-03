Ayuntamiento y la UCO el 'Concierto Alternativo de apertura de curso académico 25/26' en el Quiosco Joven

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba organiza, junto al Aula de Rock y Cultura Underground de la Universidad de Córdoba (UCO), el 'Concierto Alternativo de apertura de curso académico 25/26, que se celebrará el 25 de septiembre a las 21,30 horas en el Quiosco Joven de la Música, en el Paseo de la Victoria. El espectáculo contará con la actuación de Aurora Beltrán, la mítica cantante de 'Tahúres Zurdos', que presentará sus canciones en formato acústico.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, Beltrán nació en una familia jiennense que emigró a Navarra para trabajar en la mina. Empezó a mostrar sus inquietudes musicales cuando, a los siete años, su padre le regaló una guitarra con la que empezó a tocar y componer de forma autodidacta mientras se recuperaba de una enfermedad rara que la mantuvo en silla de ruedas durante dos años.

A los 15 años cursó violín y solfeo, y a los 19 fundó el grupo de rock femenino 'Belladona' con el que dieron numerosos conciertos. En 1987, junto a su hermano Lolo Beltrán, creó el grupo 'Tahúres Zurdos', con el que grabaron ocho discos y dieron numerosos conciertos, antes de separarse, después de 17 años de trayectoria.

En la actualidad, la navarra sigue vinculada al mundo de la música con sus conciertos en solitario, aunque también se ha estrenado en el sector literario con la publicación de 'Azulada' una actología poética basada en sus propias canciones.

Para la teniente de alcalde y delegada de Juventud, Cintia Bustos, "nuestra delegación tiene que estar presente en uno de los días marcados en el calendario de los jóvenes que cursan sus estudios universitarios en Córdoba. Por ello, mantenemos este compromiso con el Aula de Rock, desde hace cinco años".

Desde el Aula de Rock y Cultura Underground, Javier Estévez, ha señalado que "llevábamos varios años intentando cerrar este concierto de Aurora Beltrán y agradecemos enormemente a la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba y al Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura de la UCO, su apoyo anual".