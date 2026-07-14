Ayuntamientos y entidades coinciden en que peces del Estuario del Guadalquivir concentran metales de vertidos mineros

Ayuntamientos de Cádiz y Sevilla, junto a agentes sociales y ecologistas en rueda de prensa. - FACUA

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos y entidades económicas, de salud pública y cívicas han coincidido en "la extrema gravedad de los datos que aporta" el informe publicado por la Universidad de Sevilla sobre bioacumulación de metales en albures en el Estuario del Guadalquivir (Bioacumulación de metales en albures en la Zona del Estuario del Guadalquivir afectada por el vertido de Mina de Cobre Las Cruces en junio de 2025).

Según ha informado Facua Andalucía en una nota, "como han puesto de manifiesto estudios científicos anteriores, y hemos denunciado repetidamente, el Estuario del Guadalquivir ya está contaminado con metales pesados que se alojan principalmente en los sedimentos y han venido provocando efecto ecotóxico que afecta a especies con valor comercial que se recolectan en su entorno". A esta contaminación han contribuido "de manera importante" los vertidos realizados desde 2008 por la empresa Mina de Cobre Las Cruces, han asegurado.

De este modo, el nuevo estudio ha analizado el contenido de metales en peces (albures) capturados en el tramo del Estuario del Guadalquivir entre el punto de vertido de Mina de Cobre Las Cruces (a la altura de La Algaba) y el estadio de La Cartuja (Sevilla) en junio de 2025. Se han detectado concentraciones de cobre y manganeso que "nunca antes se habían reportado en ningún pez en todo el mundo", y de otros metales que se acercan a los récords mundiales, siendo incluso superiores a los que se registraron tras la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar en 1998, "siempre muy por encima de los niveles permitidos para la ingesta de pescado".

Asimismo, el estudio sugiere que "los altísimos niveles de metales encontrados en peces estarían relacionados con una mayor bioacumulación en periodos de altas temperaturas, lo que nos sitúa en el escenario de que la afectación del estuario causada por vertidos mineros podría estar en continuo aumento en consonancia con el progresivo incremento de temperaturas asociado al cambio climático".

Concretamente, entre las entidades firmantes se encuentran: los ayuntamientos de Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca. Además, de las asociaciones de interés económico y laboral como COAG Andalucía; Asociación de empresarios Acitur de Chipiona; Comunidad de Regantes del Sector B-XII del Bajo Guadalquivir; Asociación de Agricultores Costa Noroeste de Cadiz y Asociación de Mariscadores de Corrales de Pesca Jarife.

A ellos se suman las asociaciones de defensa de los consumidores, la salud pública y culturales: Facua Andalucía, Marea Blanca Andalucía, Asociación Salvemos el Guadalquivir. Y, las asociaciones ambientalistas: Ecologistas en Acción Andalucía, Greenpeace, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, Wwf, Grupo Ecologista CANS Chipiona.

Para las entidades firmantes, "estos datos encienden todas las alarmas porque sugieren una grave afectación de otras especies que viven, crecen o pastan en las inmediaciones del Estuario, comprometiendo su buen estado ecológico y, con ello, la economía basada en el aprovechamiento de sus recursos". Además, "se apunta a un riesgo para la salud pública, estimándose un riesgo cancerígeno significativo por ingesta de productos contaminados con esas concentraciones de metales".

Paralelamente, el Estuario del Guadalquivir representa "un bien identitario de enorme valor social y cultural en torno al cual se ha forjado un modo de vida propio ligado al aprovechamiento de sus recursos". Los vertidos mineros, con la contaminación y degradación de la vida que provocan, "ponen en riesgo todo esto", y en el horizonte la posibilidad de que, como ha ocurrido con otros anteriormente, "el Guadalquivir llegue a ser un río muerto sacrificado a la minería".

En este sentido, han informado que el volumen de vertidos autorizado para las fases extractivas de la Mina Los Frailes de Aznalcóllar y Mina de Cobre las Cruces es en conjunto "al menos diez veces superior al que ya se ha efectuado", por lo que de producirse "aumentarían en la misma medida la contaminación por metales ya existente". Por ello, y por las lagunas de conocimiento sobre las que alertan los científicos en cuanto a las consecuencias de los vertidos mineros, "exigimos que las autoridades responsables decreten una moratoria de nuevos vertidos mineros al Guadalquivir, incluyendo paralizar el que se sigue produciendo por Mina de Cobre las Cruces incluso antes de comenzar la nueva fase de extracción", han expuesto.

Por último, han solicitado que pongan en marcha un comité de expertos independientes que analice "en profundidad y de manera integrada" todos los efectos de los nuevos vertidos mineros al Estuario, tanto ecológicos como socioeconómicos y de seguridad de las poblaciones.