Los ayuntamientos prosiguen la evaluación de daños tras el seísmo en Granada y piden precaución ante desprendimientos

Grietas en la fachada de un edificio en La Zubia. - FB AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

GRANADA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Granada y los numerosos municipios del área metropolitana en los que se dejaron sentir los efectos del seísmo de magnitud 4,8 del pasado sábado prosiguen la evolución de los daños materiales y piden precaución ante los posibles desprendimientos que se pudieran producir desde los inmuebles.

Así lo ha constatado Europa Press tras consultar con fuentes oficiales de varias localidades que, hasta el momento, además de confirmar la ausencia de daños personales, han descartado daños de tipo estructural en inmuebles, si bien se inspeccionan fisuras, grietas y el estado de cornisas o elementos que pudieran desprenderse a la vía pública.

Así, desde el Ayuntamiento de Armilla, localidad en la que los desprendimientos llegaron a dañar a vehículos estacionados en la vía pública, los servicios técnicos municipales están trabajando desde el primer momento sobre el terreno, atendiendo in situ todas las consultas y peticiones de evaluación.

"Hasta el momento se han visitado un centenar de viviendas, pero las visitas continúan. Se trata de inspecciones visuales, y de momento solo se han apreciado daños superficiales", explican desde el Consistorio de la ciudad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de La Zubia ha confirmado que se mantienen las tareas de evaluación de los daños en los edificios de la localidad a cargo de arquitectos voluntarios y técnicos municipales. "Hay daños en viviendas, especialmente en el barrio de San Pedro y en el Camino de Gójar", informan, a la vez que precisan que ninguno se considera "urgente". Además, en redes sociales están recomendando la comunicación de daños al propio Consistorio mediante instancia en el Registro, al Consorcio de Compensación de Seguros y las compañías de seguros.

La alcaldesa de Cenes de la Vega, Montserrat Muñoz, ha explicado que desde el primer momento del capítulo sísmico se puso en alerta a Protección Civil y se contactó con 112 y otras administraciones. "Se ha atendido a vecinos y vecinas que tenían alguna pregunta o que estaban intranquilos. También se revisaron varias viviendas, aunque los daños no eran estructurales, sino más bien de yeso o pintura", explica la regidora.

Al igual que otros Consistorios, Muñoz explica que además de las visitas por parte de técnicos municipales a los lugares afectados en el municipio, otra de las técnicas municipales ha sido una campaña en redes para informar sobre las precauciones a tomar y sobre cómo actuar en caso de seísmo.

"Este lunes mantenemos también esa vigilancia porque, como nos han comentado desde los organismos competentes puede que se den réplicas, quizás más pequeñas, pero que tenemos que seguir estando alerta. Y eso es lo que hacemos", concluye.

Por otro lado, el alcalde de Ogíjares, Estefano Polo, ha explicado que hay "bastantes" viviendas con daños "importantes", si bien en ningún caso han requerido del desalojo de sus ocupantes. Protección Civil, Policía Local, Bomberos y arquitectos voluntarios supervisan el estado de los inmuebles desde el sábado.

El Consistorio de este municipio ha creado un modelo de registro para que los vecinos que lo deseen rellenen y aporten los datos de los daños de sus viviendas. "Ese registro se enviará a Junta de Andalucía y al Gobierno Central para que sirva de justificación a los vecinos", explica el regidor, que insiste en la importancia de recoger, rellenar y registrar ese documento para dejar constancia oficial en caso de que posteriormente se reclamen ayudas.

El alcalde de Ogíjares también ha advertido en su perfil en redes que tras el seísmo registrado durante la madrugada del 15 de agosto y sus posteriores réplicas, se han detectado sombreretes de chimeneas, tejas, revestimientos y otros elementos arquitectónicos desprendidos o con riesgo de caída desde tejados y zonas elevadas.

"Se ruega evitar transitar junto a las fachadas y bajo las zonas de tejados, manteniendo una distancia de seguridad suficiente para prevenir posibles daños, tanto por la caída directa de elementos como por su posible proyección", señala el regidor en su publicación.

El Ayuntamiento de Las Gabias ha informado, por su parte, de que los técnicos municipales han trabajado junto a Policía Local y Protección Civil durante toda la madrugada tras el seísmo y la mañana del sábado en la revisión de inmuebles y espacios públicos, "sin que se hayan detectado daños estructurales".

En concreto, en esta localidad, la Policía Local atendió desde el momento del terremoto hasta las 15 horas del sábado 15 de agosto, un total de 14 incidencias, "todas ellas de carácter menor y sin que se hayan registrado daños personales".