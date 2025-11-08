Ayuso cancela su asistencia al Congreso andaluz del PP que reelige a Moreno por "motivos de salud"

Archivo - El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Archivo - El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Álex Cámara - Europa Press - Archivo
Europa Press Andalucía
Actualizado: sábado, 8 noviembre 2025 10:46

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha suspendido finalmente su asistencia este sábado al 17 Congreso del PP de Andalucía que se celebra este fin de semana en Sevilla por "motivos de salud".

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del PP andaluz y el equipo de la presidenta.

"La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cancela por motivos de salud debido a una leve indisposición, su participación hoy en el Congreso del PP de Andalucía que se celebra en Sevilla", ha indicado su equipo.

Ayuso tenía prevista una intervención ante el plenario del congreso a partir de las 12,00 horas, con la presencia del presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, que será reelegido como líder de los populares andaluces.

El único presidente de comunidad que participará en el Congreso del PP-A será, finalmente, el de la región de Murcia, Fernando López Miras, a partir de las 12,00 horas.

Contador

Artículos Relacionados

Bendodo defiende que España necesita la "vía andaluza" de Moreno y afirma que Montero ya "está calada"
Repullo pide unidad del PP-A para seguir con el "reformismo transformador" de Moreno: "Ha sido un lujo trabajar contigo"

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado