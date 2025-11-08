NNGG aboga por "rebeldía serena" y apunta que "Juanma le sienta bien a los jóvenes andaluces"

La presidenta de Nuevas Generaciones de Andalucía, María José Carmona, este sábado durante su participación en el XVII Congreso Autonómico del PP andaluz. - PP-A

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Nuevas Generaciones de Andalucía, María José Carmona, ha demandado este sábado una "rebeldía serena, constructiva y comprometida con el futuro de Andalucía" de los jóvenes andaluces durante su intervención en el inicio de la segunda jornada del XVII Congreso Autonómico del Partido Popular de Andalucía y ha defendido que el Gobierno de Juanma Moreno "le sienta bien a los jóvenes andaluces".

Ha sostenido que la juventud andaluza vive una etapa en la que crecen las oportunidades, se cumplen las promesas y se escuchan sus reivindicaciones, y ha reivindicado que "somos una generación valiente", según una nota de este partido.

Carmona ha subrayado que la organización juvenil del Partido Popular representa "el pensamiento de la mayoría de los jóvenes de Andalucía" y ha reivindicado que su organización cree en su tierra, en su capacidad y en su futuro.

La líder Nuevas Generaciones ha hecho balance de los avances que, en materia de vivienda, formación y empleo, se han producido en Andalucía desde la llegada de Juanma Moreno a la Junta.

Ha sostenido que el Gobierno andaluz ha impulsado nuevas oportunidades para los jóvenes, poniendo como ejemplo la evolución positiva de los principales indicadores: la tasa de paro juvenil (menores de 25 años) se sitúa en el 30,73%, casi 15 puntos menos, y la tasa de abandono escolar temprano es del 15,54%, 6,3 puntos menos.

Ha recordado la aprobación de un nuevo mapa de titulaciones universitarias con 199 títulos en proceso de implantación, "52 de las cuales ya se imparten este curso", ampliando las opciones de formación para los jóvenes y ha defendido que "creer en Andalucía es saber que aquí hay espacio para construir un proyecto de vida".

Carmona ha señalado que, mientras hay jóvenes que respaldan el modelo de Sánchez y Montero, vinculado a una forma de hacer política que ha alterado principios esenciales de igualdad y solidaridad entre españoles, en Andalucía hay una alternativa.

Durante su intervención, tuvo un recuerdo especial para Miguel Ángel Blanco y animó a la juventud a conocer la historia, porque "quien no la conoce está condenado a repetirla".

Ha recordado que en aquel momento "estuvieron las juventudes socialistas. Todos juntos por la libertad", lamentando que ahora "prefieren defender a Sánchez y Montero que tienden la mano a los partidos que los mantienen en el poder antes que condenar lo que hicieron y lo que todavía no condenan esas formaciones políticas".

Nuevas Generaciones de Andalucía ha defendido su compromiso con "la defensa de la libertad, la igualdad y la convivencia".