Aznar advierte de que "la continuidad nacional" está "en riesgo" y pide deducir lecciones de la historia

Entrega de la distinción de Intendente de Honor de La Carolina a José María Aznar. - EUROPA PRESS

LA CAROLINA (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno de España José María Aznar ha advertido de que "la continuidad nacional" se encuentra actualmente "en riesgo" y "en peligro", por lo que ha hecho un llamamiento a deducir "lecciones aprovechables" de la historia de España y de la fundación de municipios como La Carolina (Jaén) para defender respuestas a problemas actuales como el de la "España vacía".

Así lo ha trasladado durante su intervención en La Carolina (Jaén), donde ha sido nombrado Intendente de Honor de la localidad, nacida de la fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, un proyecto de colonización interior impulsado por el rey Carlos III y Pablo de Olavide entre 1767 y 1769.

En este escenario, Aznar ha reivindicado la historia nacional como un "emblema" y ha señalado que su conocimiento es "más necesario que nunca" ante los desafíos actuales.

"En esa historia de España esta localidad tiene algo de emblema y su misma fundación invita a deducir lecciones aprovechables para nuestra continuidad nacional, hoy en riesgo, hoy en peligro, y hoy es nuestro compromiso más necesario que nunca", ha aseverado el expresidente.

Aznar ha defendido la necesidad de tomar posesión de la "realidad actual" y de una historia "completa y no falsificada" para poder proyectar el porvenir de la nación en el siglo XXI.

En este sentido, ha alertado contra los "extravíos ideológicos" que, a su juicio, ocurren en las democracias liberales y ha instado a eliminar los "errores" del pasado, haciendo especial mención a los "odios" y las "discordias que a veces nos empeñamos de forma suicida en traer al presente".

"Lo procedente será medir los avances realizados, retenerlos, instalarse en ellos para seguir adelante", ha apuntado, al tiempo que ha reclamado que la historia se recuerde "con inteligencia y generosidad" para construir proyectos, propósitos y ambiciones comunes que permitan alcanzar "éxitos compartidos por todos".

Por otra parte, el expresidente ha agradecido la concesión del título de intendente de honor, una distinción que ha hecho extensiva a los miembros del Gobierno que presidió entre 1996 y 2004 y que permitió una relevante inversión en este municipio jiennense.

Aznar, que se ha definido como un "castellano leal" y un "español orgulloso", ha concluido su intervención defendiendo que la labor de un gobierno debe limitarse a "crear las condiciones que hagan posible la prosperidad y el desarrollo" para que sea la propia sociedad la que, con su esfuerzo, alcance sus metas.

El Teatro Carlos III ha acogido la entrega de esta distinción por parte del alcalde, Cristóbal Pérez (PP), en una ceremonia que ha contado con el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, entre otras autoridades, además de representantes de agentes socioeconómicos tanto locales como provinciales.

En el acto, se ha dado la lectura del acuerdo plenario del pasado 10 junio por el que se aprobó el nombramiento de Aznar como Intendente de Honor con la mayoría absoluta del equipo de gobierno (PP) y los votos en contra de PSOE e IU, para los que el expresidente "no es una persona merecedora de esta distinción". De ahí que sus concejales no hayan asistido al acto de este viernes.

María Águeda Castellano, jurista y miembro del Instituto de Estudios Giennenses, ha sido la encargada de ofrecer después el 'laudatio' del homenajeado, al que han seguido las intervenciones del alcalde y la citada del propio Aznar.

INVERSIONES

En su discurso, Pérez ha justificado el homenaje a Aznar como "figura que, desde la responsabilidad más alta del Estado, contribuyó de manera decisiva al progreso" de la ciudad. Así, cuando a final de la década de los 90, atravesaba una situación difícil, "su gobierno no se quedó en las buenas palabras" y "se comprometió con hechos", mediante una inversión de "56,4 millones de euros".

De esta cantidad, más de 21 millones se destinaron al desarrollo industrial, "consiguiendo que se instalasen 63 nuevas empresas que crearon 1.736 nuevos puestos de trabajo", de manera que "se recuperó el esplendor perdido" del municipio.

En todo caso, el alcalde ha hecho hincapié en que ser Intendente de Honor de La Carolina no es solo un reconocimiento, "sino también una trascendental responsabilidad y un firme compromiso en el futuro y en el progreso de la Carolina", sobre el que ha expresado "certeza absoluta" en que Aznar sabrá "gestionar".

La jornada, no obstante, ha comenzado antes de este acto, con la recepción de Aznar, que ha estado acompañado por su esposa, por parte del gobierno local. Ha tenido lugar en el Palacio Intendente Olavide, donde ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento y ha mantenido una reunión con los responsables municipales y empresarios.