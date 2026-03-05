Baeza (Jaén) y la ciudad china de Dongguan estrechan relaciones y promueven la cooperación comercial

Representantes institucionales y empresariales de Baeza y Dongguan. - AYUNTAMIENTO DE BAEZA

BAEZA (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

Baeza (Jaén) ha recibido este jueves la visita de una delegación de representantes institucionales y empresarios procedentes de la ciudad china de Dongguan, que "ha servido para reforzar los vínculos de cooperación y amistad" entre las dos poblaciones.

El objetivo principal ha sido "estrechar las relaciones ya existentes" y continuar profundizando en el conocimiento mutuo de sus culturas y realidades socioeconómicas, a través de iniciativas de promoción y colaboración que contribuyan a fortalecer su hermanamiento, según ha informado en una nota el Ayuntamiento.

El momento central de la jornada ha sido el encuentro entre el Consejo de Promoción del Comercio Internacional de China y la junta directiva de la Asociación Baezana de Industria, Servicios y Comercio.

En él, ambas instituciones han firmado un convenio de colaboración con el fin de favorecer e incentivar posibles relaciones comerciales multisectoriales entre empresas de ambos mercados, abriendo nuevas oportunidades de cooperación empresarial.

La visita ha concluido con la proyección de diversos vídeos promocionales de ambas ciudades, así como con la presentación del tejido empresarial de Dongguan, "permitiendo a los asistentes conocer de primera mano las potencialidades económicas y oportunidades de colaboración existentes".

Desde el Ayuntamiento de Baeza se ha valorado este encuentro, que "supone un paso más en el fortalecimiento de los lazos institucionales, culturales y económicos entre ambas ciudades hermanas".