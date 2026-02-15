Baeza (Jaén) vive la XX Semana Machadiana con un programa que pretende acercar la obra del poeta

Varias personas junto al monumento dedicado a Antonio Machado en Baeza. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

BAEZA (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

Baeza (Jaén) vive desde este lunes la XX Semana Machadiana con un programa que pretende acercar la vida y obra de Antonio Machado, un "poeta universal" que dejó su huella en el municipio, donde fue profesor de francés en el instituto Santísima Trinidad entre 1912 y 1919.

De este modo, 87 años después de su fallecimiento en Collioure, la ciudad Patrimonio de la Humanidad continúa rindiendo homenaje al autor sevillano con una programación que se desarrollará hasta el 22 de febrero en los principales enclaves machadianos.

Organizada por el Ayuntamiento de Baeza con la colaboración de empresarios y diversas entidades culturales y educativas, "invita a baezanos y visitantes a acercarse a la obra y legado del poeta a través de actividades dirigidas a todos los públicos".

Con ello, se reafirma el "compromiso con la cultura y la preservación del legado de Antonio Machado, figura universal de la literatura española y símbolo inseparable de la identidad cultural baezana", ha destacado el Consistorio.

El cartel anunciador de esta edición, "una estampa puramente baezana" realizada por Tornero Fotógrafos, evoca el camino cotidiano de Machado hacia sus clases en la antigua universidad de la Santísima Trinidad, "en un día típico del invierno, con la niebla característica entre las calles y plazas del corazón monumental".

Como novedad este año, la actividad dirigida al alumnado de la ciudad se celebrará en el Salón de los Espejos del Nuevo Casino, "un espacio singular y cargado de memoria machadiana y lorquiana". De lunes a viernes, acogerá la actividad 'Ecos de Antonio Machado', impartida por el maestro Manuel Blázquez con el objetivo de acercar la figura del poeta a las nuevas generaciones.

Además, el conocido patio blanco del IES Santísima Trinidad expondrá, a partir de este lunes, la muestra 'El Fondo Machadiano de Burgos. Memoria y legado de dos poetas universales', en la que cobrará protagonismo la obra de los hermanos Manuel y Antonio Machado.

La programación incluye también "un emotivo recuerdo al artista Antonio Tornero Gámez, quien plasmó en numerosas ocasiones la figura del poeta". Un dibujo de su colección, junto con el diseño gráfico de su hijo Miguel Ángel Tornero, ilustrará el cartel del XXX Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza, que se presentará el martes 17 las 20,00 horas en el Ayuntamiento.

Por otra parte, conscientes del gusto del autor por las tertulias con los personajes más destacados de la sociedad baezana de su tiempo, esta edición recupera ese espíritu con la tertulia 'Se platica al fondo de una botica... Tertulia al modo de Antonio Machado', organizada por el Ateneo de Baeza y que tendrá lugar en la Farmacia de Evaristo Troyano.

El día 19, a las 20,00 horas, se ha programado en el salón de actos de la UNIA la conferencia 'Los papeles machadianos de Burgos: deshaciendo tópicos'. Estará a cargo del vicedirector de la Real Academia de Historia y Bellas Artes Institución Fernán Gonzales de Burgos, Isaac Rilova, quien aportará "una mirada académica y rigurosa" sobre su legado documental.

A ello se sumará, el 'Café con poesía', organizado por el Club de Lectura Baeza Lee, previsto el viernes a las 18,00 horas en la Cafetería Méndez.

El programa terminará el domingo 22 de febrero con el tradicional paseo machadiano. Comenzará a las 12,00 horas en la calle San Pablo, junto a la escultura de Antonio Machado, recorrerá distintos espacios vinculados a su vida en Baeza, con lecturas de poemas y una ofrenda floral final en el monumento del Paseo Antonio Machado, "convirtiendo la ciudad en un itinerario literario vivo".

En este sentido, el Ayuntamiento ha destacado que la Semana Machadiana es, además, un reclamo desde el punto de vista turístico. "Refuerza la posición de Baeza como destino cultural y literario, especialmente atractivo para escapadas de invierno, y pone en valor su capacidad para ofrecer al visitante una experiencia pausada, reflexiva y vinculada a su historia intelectual y patrimonial", ha afirmado.