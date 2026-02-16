La Biblioteca Provincial de Huelva expone el trabajo de fotografía del Taller EnFocArte

Exposición 'El verano invisible'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Provincial de Huelva ha inaugurado este lunes la exposición 'El verano invisible', una muestra que recoge el trabajo del Taller EnFocArte, un espacio de aprendizaje y exploración visual donde "la fotografía se convierte en lenguaje, encuentro y autoconocimiento".

Así lo ha indicado la Junta en una nota, en la que informa de que la muestra, que podrá visitarse hasta el 6 de marzo en las salas de la Biblioteca y que ha sido inaugurada por la delegada de Cultura y Deporte, Teresa Herrera, "nace como el resultado de un proceso de búsqueda compartida".

Cada fotografía parte de la experiencia personal de sus autores y autoras, que han explorado, desde su mirada única, "la poesía escondida en los instantes comunes y en los pequeños detalles que a menudo pasan inadvertidos". La obra propone "una reflexión sobre el tiempo, la memoria y la capacidad de la imagen para atrapar lo intangible".

El taller EnFocArte cuenta con la dirección y coordinación de Alberto Bouzón Tirado, fotógrafo, docente y comunicador con una amplia trayectoria en el campo de la creación visual y la formación artística. Ha participado en distintas iniciativas culturales en Huelva, siempre con el propósito de "acercar la fotografía al público como herramienta de expresión, reflexión y transformación social".

Su propuesta metodológica, basada en "la emoción, la observación y la conciencia visual", ha convertido a este taller --vinculado a la Asociación de Cooperación Digital en Andalucía (Codiga)-- en "un referente local para quienes desean explorar el poder narrativo de la imagen".

Con esta nueva exposición, la Biblioteca Provincial de Huelva "reafirma su compromiso de ser mucho más que un espacio de lectura: un lugar de creación, participación y encuentro cultural". Las bibliotecas públicas se consolidan como "centros vivos de expresión ciudadana, donde la literatura, las artes visuales y las nuevas formas de conocimiento conviven y dialogan", remarca la Junta.

A través de iniciativas como 'El verano invisible', la Biblioteca Provincial "contribuye a dar visibilidad al talento creativo local y a fortalecer los lazos entre la cultura, la educación y la comunidad".