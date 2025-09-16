Bailén (Jaén) recreará su batalla del 3 al 5 de octubre con 38 asociaciones y unos 140 kilos de pólvora

BAILÉN (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

La Recreación de la Batalla de Bailén (Jaén) se celebrará entre los próximos 3 y 5 de octubre con la participación de 38 asociaciones, más de 450 recreadores, unos 140 kilos de pólvora, tres cañones y 14 caballos.

"Como todos los años, hemos intentado superarnos a nosotros mismos, con un programa de actividades que permitirán que vecinos y visitantes puedan retrotraerse al Bailén de 1808, disfrutando de forma extraordinaria y en directo de esta historia viva", ha dicho este lunes en una nota el concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Juan Jesús Padilla.

En este sentido, ha aludido a un amplio programa con exposiciones, talleres y conferencias, pero también con la presencia de "más de 450 recreadores" que harán posible "revivir uno de los hechos históricos más importantes en la historia de España y de Europa", al suponer la primera derrota de las tropas francesas de Napoleón en campo abierto.

Tras animar a los bailenense a "vestirse de época, transformando sus casas y regresando de nuevo a aquel 19 de julio de 1808", ha invitado a cuantas personas quieran conocer la localidad durante ese fin de semana y vivir "esta maravillosa experiencia".

La programación, que tiene la colaboración de la Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía, arrancará oficialmente el 1 de octubre con la exposición 'En marcha al pasado' en el Museo de la Batalla de Bailén, comisionada por Francisco Javier Tamargo y patrocinada por La Casa del Recreador.

Este mismo espacio acogerá la conferencia 'Jaén invadida. 1808-1812'; una visión global del conflicto a cargo de Alfonso Rojas, hijo adoptivo de Bailén, embajador de la marca Ejército y presidente del Círculo de Amigos de la Brigada Guzmán el Bueno X.

El día 2 y también en el museo, se celebrará la conferencia 'Introducción a la Falerística. Las medallas de la Guerra de la Independencia', a cargo de David Ramírez, académico de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y patrocinado por el Grupo de Estudios Vilcheños.

A partir del viernes 3, tendrán lugar las jornada más intensas. A las 10,00 horas, el paseo de las Palmeras será punto de partida del tradicional pasacalles de los centros de Infantil y Primaria. Ya por la tarde, el tren turístico hará la primera visita guiada a los principales enclaves históricos de la Batalla de Bailén. Con una duración aproximada de dos horas, será guiado por el Primer Edecán y se recomienda usar calzado cómodo.

Después, el tren realizará un visita panorámica a los principales lugares de interés de Bailén, con una duración de una hora. Ésta tiene un precio de 1,5 eurios, mientras que en el primer recorrido es de 2,5 euros. Los toques se podrán adquirir en el Museo de la Batalla o en la aplicación 'Ayuntamiento de Bailén'.

Este día 3 también se inaugurará el Mercado de la Independencia en el Paseo de las Palmeras y se abrirán talleres de alfarería, costura, fabricación de jabones, manualidades napoleónicas y bolillos. Igualmente, se podrá disfrutar de la taberna de época en la caseta de los ceramistas.

La jornada concluirá con la conferencia 'Un documento firmado por Dupont', en el Museo de la Batalla de Bailén y a cargo de Juan Carlos Cerezo y Agustín Camacho, de la asociación 2 de Mayo de Móstoles y de Bailén Antigua y Bailén por la Independencia; además de con actuaciones de danza en el Mercado de la Independencia.

CAMPAMENTO

El sabado por la mañana habrá nuevas visitas guiadas y, a las 11.00 horas, se abrirá el campamento de época, ubicado en la piscina municipal, en la calle Pablo Picassso. Posteriormente, los grupos de recreación histórica partirán en desfile hasta la plaza de la Constitución. Será aquí donde la primera teniente de Alcalde, María Torres, dé la bienvenida a todos los ejércitos participantes para, acto seguido, realizar unas salvas en honor de los caídos.

La tarde estará también cargada de actividades, como el 'scape room' 'El misterio de la Batalla' --30 minutos por pase, a partir de 12 años en grupos de 8 personas, celebración y retirada de tickets en el Museo de la Batalla de Bailén)--, visitas guiadas o campamento de tiro de avancarga de carabina y mosquete.

El campamento acogerá una 'Exposición con demostraciones y explicaciones de cómo hacer fuego y sistemas de iluminación de la época', por Agustín Camacho; muestra y explicaciones 'La joyería femenina en 1808; estilos, técnicas y materiales en la moda de Primer Imperio y Regencia', por la Asociación de Recreación Histórica Trafalgar 1805); y 'Las armas blancas del soldado: bayoneta y sable. Reglamentos y prácticas, por la Asociación de Recreación Histórica Trafalgar 1805.

Por su parte, en la Plaza General Castaños se pondrá en escena, a las 19,30, el entremés 'Bailén 1808: Cantares de pólvora', por el grupo de teatro Besur. Después, los grupos de recreación harán un nuevo desfile que culminará con las tradicionales escaramuzas, que enfrentarán al ejército francés y al español, unido al pueblo de Bailén.

Esta jornada también incluye, a las 21,30 horas, un segundo entremés: 'Historia de un Ayuntamiento afrancesado y la opresión de un pueblo', por la Asociación Bailén por la Independencia y Asociación la Partida de Camuñas y sobre el que se ha precisado que "el dramatismo de la representación puede herir la sensibilidad del espectador".

CARGAS

El domingo, día central, arrancará con nuevas visitas guiadas, talleres y un nuevo desfilo previsto para las 11,30 horas, que será el punto de partida de la Recreación Histórica de la Batalla de Bailén con cargas de fusilería, artillería y caballerías. Se desarrollará de 12,00 a 13,00 horas en los terrenos ubicados en la calle Diego.

Finalizará con la recreación de los cuadros 'El precio de la victoria', de A. Ferrer Dalmau, y 'La rendición de Bailén', de J. Casado del Alisal. Acto seguido, las tropas regresarán en desfile al campamento y se pondrá fin a esta nueva edición.