Un bando recuerda en Motril (Granada) la prohibición del uso de artículos pirotécnicos durante las fiestas navideñas

Petardos, en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

MOTRIL (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Motril, en la costa de Granada, ha emitido un bando municipal por el que recuerda la prohibición del uso de artículos pirotécnicos y de cartuchería durante las fiestas navideñas con el objetivo de "garantizar la seguridad y la convivencia de la ciudadanía motrileña", especialmente ante la celebración de la Nochevieja este miércoles y en la madrugada del jueves.

Esta medida tiene como finalidad, según ha detallado el Ayuntamiento de Motril en una nota de prensa, "prevenir riesgos, molestias y perturbaciones durante las celebraciones navideñas, así como proteger la seguridad y el bienestar de aquellos colectivos que son especialmente sensibles como niños con trastorno del espectro autista, bebés, personas mayores o animales, además de garantizar la tranquilidad del conjunto de vecinos y visitantes del municipio".

En este contexto de celebración de los últimos días del año, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha relatado que son momentos en que "lo principal es disfrutar juntos de unas navidades únicas, por ello es muy importante acordarse de aquellas personas que sufren las consecuencias de la pirotecnia para todos los colectivos vulnerables".

Por ello "desde el Ayuntamiento de Motril hemos emitido un bando municipal en el que prohibimos el uso de artículos pirotécnicos y cartuchería para que todos los vecinos de Motril puedan vivir con tranquilidad la recta final de nuestras fiestas", ha añadido.

La Policía Local de Motril y el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad van a velar por el cumplimiento de esta prohibición, procediendo, en su caso, al uso del régimen sancionador establecido para el beneficio de todos los ciudadanos. Se prohíbe portar mechas encendidas y disparar petardos, cohetes y toda clase de artículos pirotécnicos que puedan producir ruidos o incendios sin autorización previa de la Administración Municipal.

Para finalizar, García Chamorro ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de toda la ciudadanía para que "cumplan con los dispuesto en la normativa municipal", donde el principal objetivo es que todos los motrileños "podamos disfrutar de unas fiestas muy especiales que redunden en un beneficio para todos los ciudadanos, donde cuidar unos de otros sea la mejor forma de despedir el 2025 con empatía y convivencia ciudadana".