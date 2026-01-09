El barrio del Albaicín de Granada recupera el suministro eléctrico tras el corte por un incendio en un transformador

Archivo - Barrio del Albaicín. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO/ARCHIVO

GRANADA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El barrio del Albaicín de Granada ha recuperado el suministro eléctrico tras el corte registrado desde la mañana de este viernes, provocado por un incendio en un transformador situado junto al Colegio Ave María San Cristóbal.

Según han informado fuentes de la compañía eléctrica a Europa Press, los equipos técnicos han finalizado los trabajos de reposición del material dañado a las 22,40 horas, después de intervenir en la zona desde primeras horas del día con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Las labores han incluido la sustitución de dos cuadros de baja tensión afectados, así como la revisión del resto de la instalación para descartar posibles daños adicionales. En total, la incidencia ha afectado a unos 350 clientes, que ya han recuperado el suministro eléctrico.

El incendio se registró por causas que no han trascendido en torno a las 11,35 horas en este centro de transformación situado en la carretera de Murcia, según han detallado a Europa Press fuentes del 112. Los alertantes informaron de que el transformador estaba dentro de las instalaciones de un colegio sin que se hubieran producido heridos, puesto que las personas habían salido por su propio pie.

El 112 dio aviso a los Bomberos, los servicios sanitarios, Policía Local y Policía Nacional, así como a la Junta de Andalucía y a la empresa suministradora. El incendio fue extinguido y se desconoce qué lo originó. Desde Endesa han explicado que tras la reposición del suministro se analizarán los elementos dañados para determinar qué ha podido ocurrir.