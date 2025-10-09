El barrio granadino del Cerrillo de Maracena acoge una nueva edición del 'Cerrillo Rock en Familia'

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha anunciado este jueves que el próximo sábado, 11 de octubre, a partir de las 20,00 horas, la Cancha de Baloncesto de la Avenida Virgilio acogerá una nueva edición del 'Cerrillo Rock en Familia', un evento que "une música, convivencia y participación vecinal en una noche de puro espíritu granadino".

Así lo ha comunicado el Consistorio en una nota, donde ha detallado que está organizado por la Asociación de Vecinos del Cerrillo de Maracena-Los Barrios, con la colaboración de la Junta Municipal de Distrito Chana y el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Granada, el cual contará con las actuaciones de Vanessa Villegas & Bazar de Duendes (21,00 horas), Mente Fría (22,30 horas) y M8C Live (00,00 horas).

Además, habrá colchonetas hinchables y actividades infantiles, fomentando un ambiente familiar y abierto a todas las edades. Con un presupuesto "modesto" en sus inicios y la participación altruista de grupos locales, el festival ha crecido tanto en participación como en apoyo económico, hasta convertirse en "un referente del distrito, con tres bandas invitadas y actividades para los más pequeños", ha subrayado. El hermanamiento con el Zaidín Rock consolida esta edición como un punto de encuentro entre barrios y refuerza la apuesta de Granada por la música como vehículo de convivencia y participación ciudadana.

Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Francisco Almohalla, ha destacado "la importancia de iniciativas como esta, que nacen del impulso de los vecinos y demuestran que la cultura también se construye desde los barrios".

Almohalla ha subrayado que "el Cerrillo Rock es un ejemplo del compromiso de Granada con la música en todas sus expresiones, un motor de cohesión social y un elemento esencial en la construcción de nuestra identidad cultural".

Asimismo, el edil ha recordado que "la música es cultura, y la cultura es participación", en referencia a la estrategia municipal vinculada a Granada Ciudad de la Música UNESCO y a la candidatura de Granada Capital Europea de la Cultura 2031. "Eventos como este contribuyen a hacer de Granada una ciudad viva, diversa y participativa, donde cada barrio tiene voz y ritmo propios", ha añadido.