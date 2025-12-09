El Barrio de la Villa de Priego de Córdoba se engalana con luces, guirnaldas y 1.000 pascueros

Presentación de Navidad en La Villa de Priego de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Barrio de la Villa de Priego de Córdoba volverá a impregnarse del espíritu de la Navidad con luces, guirnaldas y 1.000 pascueros con los que se engalanarán las calles y plazas de esta zona, declarada Conjunto Histórico Artístico. Se trata de una iniciativa impulsada por la asociación de vecinos y el Ayuntamiento de la localidad y que, por segundo año consecutivo, contará con el apoyo de la Diputación a través del Patronato de Turismo.

En rueda de prensa, la delegada del área en la institución provincial, Narci Ruiz, ha sido la encargada de presentar el cartel y la programación de este evento, acompañada por el alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia; la diputada provincial y concejala del municipo, Marta Siles, y la concejala de Patrimonio, Jezabel Ramírez.

Ruiz ha indicado que la colaboración institucional es fundamental "para que, en esta época del año tan mágica, el Barrio de la Villa luzca todavía más si cabe con esta decoración especial y una programación, para lo que tanto los vecinos como el Ayuntamiento ponen toda la carne en el asador en una iniciativa a la que el Patronato de Turismo ha querido sumarse".

"Uno de nuestros grandes retos es aumentar el número de pernoctaciones y este tipo de actividades, que hace que la gente disfrute durante la tarde noche de espacios tan encantadores como el Barrio de la Villa, obliga a los visitantes a dormir en el destino, con lo que se consigue diversificar el espacio turístico. Cabe destacar que la Subbética recibió en 2024 más de 150.000 turistas, siendo la comarca cordobesa con más actividad y dinamización turística", ha abundado Ruiz.

La también vicepresidenta del Patronato de turismo ha destacado que "cada vez más hay un turista centroeuropeo que se acerca a conocer nuestras tradiciones, a disfrutar de nuestra gastronomía y, sobre todo, a compartir nuestras fiestas. Al final el turista quiere experiencia, sentir y emocionarse; y la Navidad es una época ideal para ello".

Por su parte, el regidor prieguense, Juan Ramón Valdivia, ha agradecido la amplia colaboración para hacer realidad un evento que alcanza ya su séptima edición con el apoyo de la Diputación y, muy especialmente, "de los casi 500 vecinos que viven en este barrio y que tienen la vocación de compartir su idiosincrasia, para lo que durante la Navidad abren sus puertas y sus calles se decoran más que nunca".

"Y son esos vecinos, dirigidos por la Asociación del Barrio de la Villa, los grandes responsables de este producto turístico que busca estar al nivel de otros productos turísticos de Navidad de nuestra provincia como Rute, Puente Genil o los patios en Córdoba", ha recalcado el alcalde.

Valdivia ha hecho hincapié en que durante los tres días en los que se programan las actividades centrales se contabiliza "la asistencia de hasta 4.000 personas al día, lo que implica un movimiento de gente más que notable y, por tanto, una obligación tanto de velar por la seguridad como de seguir promocionando para mejorar la oferta".

En este sentido, ha señalado que "el Barrio de la Villa antes tenía su pico de visitantes en primavera, pero desde hace siete años y gracias a esta propuesta, también la Navidad es un recurso turístico para una zona que cuenta con once alojamientos turísticos entre viviendas, casas rurales y hoteles; y hasta 300 camas de las más de 1.700 camas que tiene el municipio de Priego de Córdoba, que es la oferta más importante de la provincia después de la capital".

El programa de La Navidad en el Barrio de la Villa de Priego de Córdoba se prolongará del 20 de diciembre al 6 de enero, con tres fechas clave. El mismo día 20 las actividades arrancarán a mediodía con la actuación de la Zambomba Califa de Córdoba, a la que seguirá la actuación del grupo local Solile y Víctor, para concluir hacia las 18,30 horas con la inaguración del alumbrado, un momento muy especial en el que contará con la presencia de vecinos del barrio que hayan sido relevantes por su participación social.

Las actividades continuarán el día 26 de diciembre en el que las cuatro plazas del barrio se llenarán de música durante toda la jornada. Finalmente, el día 4 de enero las calles de La Villa recibirán la visita de sus majestades los Reyes Magos como aperitivo de la Cabalgata que tendrá lugar el día 5 de enero.

Durante estas fechas, la Asociación de Vecinos del Barrio de la Villa ha organizado un concurso con el que se premiará a las mejores historias y 'reels' publicados en redes sociales y que estén inspirados en sus calles durante estas fechas. El concurso prevé premios en metálico y regalos.