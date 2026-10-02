Los barrios de la ciudad de Granada se engalanarán con 1.500 banderas de la Capitalidad Europea de la Cultura 2031

Bandera de la candidatura de la ciudad de Granada a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 en el balcón del Ayuntamiento de la capital. - EUROPA PRESS

GRANADA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Granada afronta la recta final del proceso de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 reforzando su presencia en los barrios y llevando el proyecto a todos los distritos de la ciudad. Para ello, el Ayuntamiento de Granada distribuirá y colocará un total de 1.500 banderas de Granada 2031 que se instalarán en espacios de especial visibilidad previamente seleccionados en cada distrito con el consenso de las asociaciones de vecinos.

"La candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 es un proyecto de ciudad que nos une a todos y que nos pertenece a todos, que entra de lleno en el corazón de Granada y sus vecinos y que necesita y quiere estar presente en todos nuestros barrios, porque todos ellos forman parte de la Granada cultural que queremos proyectar a Europa", ha señalado el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Cultura, Jorge Saavedra.

La iniciativa se pone en marcha ante la proximidad del próximo gran hito del proceso de candidatura: el 3 de diciembre, cuando el comité evaluador de expertos dará a conocer su decisión sobre la ciudad elegida para ser la Capitalidad Europea de la Cultura en España en 2031.

Quedan, por tanto, apenas dos meses de trabajo antes de conocer la decisión y el Ayuntamiento quiere que Granada disfrute de este momento "con ilusión": "Detrás de esta candidatura hay una ciudad entera, con una identidad cultural extraordinaria y con unos barrios que son parte esencial del proyecto y así lo queremos destacar".

Las 1.500 banderas, según ha explicado Saavedra, serán distribuidas y colocadas en los diferentes distritos garantizando, con la previa colaboración de las asociaciones de vecinos, que se ubican en los emplazamientos más adecuados para garantizar su visibilidad y su mejor integración en el espacio urbano.

El portavoz ha destacado así el papel de las asociaciones de vecinos en esta iniciativa como "mejores conocedores de cada barrio" y "quienes mejor pueden identificar aquellos lugares en los que este símbolo de Granada 2031 pueda tener una mayor presencia y ser visto por vecinos, visitantes y quienes recorren diariamente nuestra ciudad".

"Queremos que cada vez que un granadino vea una bandera de Granada 2031 sepa que detrás hay un proyecto de ciudad que habla de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra capacidad creativa, de nuestro presente pero, sobre todo, de nuestro futuro", ha indicado.

La implicación vecinal y su eco en los barrios es uno de los pilares sobre los que el Ayuntamiento apoya su proyecto. De hecho, y tras varios encuentros en los que se han abordado las fórmulas de colaboración para garantizar que la ciudadanía participe desde el inicio en el diseño y desarrollo de las acciones culturales, el Consistorio ha concedido ayudas de 3.000 euros a cada asociación para el desarrollo de estas propuestas.

Entre las iniciativas previstas destacan las Semanas de las Culturas de Europa, con actividades dedicadas a la artesanía, la gastronomía y las tradiciones de distintos países; espectáculos de artes escénicas en plazas y parques; encuentros literarios con autores europeos vinculados a Granada; conciertos y actividades de músicas del mundo desarrolladas junto a las comunidades internacionales residentes en la ciudad; e intervenciones artísticas en espacios públicos impulsadas por creadores, colectivos culturales y estudiantes.

La distribución de las banderas viene a sumar en la estrategia de comunicación y participación vinculada a la candidatura en su tramo final. Así, y junto a las 940 banderolas que ya hay instaladas en farolas de todos los distritos, se busca reforzar la identificación de los granadinos con un proyecto que aspira a proyectar internacionalmente la dimensión cultural de la ciudad.

El portavoz ha incidido en que "la Capitalidad Europea de la Cultura ha de servir también para mirar hacia dentro, para reconocer todo lo que tenemos y para conectar las distintas realidades de Granada": "Nuestra cultura no está únicamente en los grandes equipamientos o en los espacios monumentales; está también en nuestras plazas, en nuestras asociaciones, en nuestras tradiciones, en nuestros creadores y en la vida cotidiana de los barrios".

En este sentido, ha recordado que la candidatura se ha planteado como un proyecto de ciudad, con la cultura como elemento de conexión entre los distintos ámbitos de Granada y como una oportunidad para reforzar su proyección europea.

"Queremos que Granada llegue al 3 de diciembre mostrando su orgullo de ciudad cultural. Estas banderas son un gesto sencillo, pero representan algo importante: que Granada 2031 está en todos los barrios y que todos forman parte de este camino", ha concluido.