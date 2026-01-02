Baza (Granada) adelanta la Cabalgata al domingo por la mañana ante la amenaza de lluvia e incluso nieve

Archivo - Anuncio del Ayuntamiento de Baza con el adelantamiento de la Cabalgata a la mañana del domingo 4 de enero. - AYUNTAMIENTO DE BAZA - Archivo

BAZA (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Baza (Granada) ha decidido adelantar la Cabalgata a la mañana del próximo domingo 4 de enero ante las previsiones meteorológicas que anuncian lluvias e incluso nieves para el lunes, "especialmente en la tarde y en la noche".

En una nota de prensa, ha informado de que el dispositivo se mantendrá "idéntico", pero a partir de las 11,00 horas del domingo 4 de enero. La Cabalgata se iniciará en las inmediaciones del colegio Divino Maestro y realizará el siguiente recorrido: Ángel, Salvia, Avda. Atleta José Luis Martínez, Avda. Andalucía, Caños Dorados, Antonio Machado, Enrique Enríquez, Casicas, Avda. José de Mora, Plaza San Francisco, Alamillos, Caños Dorados.

Llegados a este punto, sus majestades bajarán andando por la calle Alhóndiga hasta llegar a la Plaza Mayor, donde saludarán a los niños y a las familias. Tras el espectáculo de luz y sonido, Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán en sus tronos para recoger las cartas de última hora.

En caso de que las condiciones meteorológicas del domingo por la mañana fueran adversas y hubiera que suspender definitivamente la Cabalgata, el Ayuntamiento preparará un dispositivo especial para que los Reyes Magos puedan saludar y recibir a los niños el lunes 5 de enero por la tarde, desde las 18,00, en el interior del teatro Dengra.

"A estas alturas, la Cabalgata de Reyes Magos en Baza está preparada hasta el último detalle, con una inversión importante, con más de 300 personas implicadas y con detalles espectaculares", ha explicado el Consistorio, que aclara que ante las predicciones meteorológicas "hemos decidido adelantar la llegada de sus majestades a la mañana del domingo, en que las predicciones nos dan un margen y una posibilidad de que la Cabalgata pueda lucir casi en su totalidad, aunque habrá que eliminar algunos detalles", ha indicado el alcalde, Pedro J. Ramos.