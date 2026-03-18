La Junta destina dos millones en ayudas para convertir contratos parciales a jornada completa en Huelva

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo va a destinar algo más de dos millones de euros a Huelva en subvenciones para convertir contratos indefinidos ordinarios de jornada parcial a jornada completa para empleados mayores de 30 años por parte de personas trabajadoras autónomas y pymes.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, se trata de una convocatoria de ayudas correspondiente a la Línea 3 del programa Emplea-T, que movilizará un total de 40 millones de euros en Andalucía para la transformación de unos 5.000 contratos, de los que alrededor de 260 podrían beneficiarse en la provincia onubense.

El Programa Emplea-T tiene el objetivo de fomentar el empleo y la competitividad empresarial, implementando actuaciones que faciliten la mejora de la empleabilidad y favorezcan la inserción laboral, con especial atención a colectivos vulnerables, por tener estos mayor dificultad para acceder al mercado laboral.

El responsable provincial del ramo, Juan Carlos Duarte, ha puesto de manifiesto "la importancia de promover no solo la creación de empleo indefinido", sino también "la mejora de la calidad y estabilidad de los contratos ya existentes".

Además, ha señalado que la medida estratégica de la Consejería para reforzar la estabilidad laboral "incrementa la protección social de las personas trabajadoras y mejora sus condiciones salariales, al tiempo que contribuye a fortalecer la competitividad y sostenibilidad del tejido empresarial andaluz, especialmente en el colectivo de los trabajadores autónomos, las pequeñas y medianas empresas".

7.500 EUROS POR CONTRATO

La cuantía de la subvención será de 7.500 euros, con un incremento adicional de 1.000 euros cuando la persona contratada sea mujer. Cuando el contrato se formalice con una persona con discapacidad, la cuantía de la subvención será de 10.000 euros, con un incremento adicional de 1.000 euros en el caso de que la persona contratada sea mujer.

Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las pymes y las personas trabajadoras autónomas y mutualistas de colegios profesionales que estén dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social (RETA) o en la mutualidad alternativa correspondiente de sus colegios profesionales.

Además, las destinatarias finales son trabajadores mayores de 30 años, atendiendo a la necesidad de consolidar y mejorar la calidad del empleo en un tramo de edad con dificultades de acceso al mercado de trabajo.

Asimismo, la conversión del contrato subvencionable será aquella que tenga lugar en el período comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, día límite para presentar solicitudes.

La Línea 3 es una de las siete que articulan el programa de ayudas a la contratación Emplea-T, que impulsa la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo con subvenciones para fomentar el empleo, que oscilan desde los 7.500 a los 20.000 euros por contrato para pymes y autónomos, y entre los 21.000 y los 25.000 euros para corporaciones locales para emplear a jóvenes menores de 30 años.

Este programa ofrece incentivos a la contratación indefinida y al contrato formativo para la obtención de la práctica profesional, con el objetivo de fomentar la estabilidad laboral y mejorar las oportunidades de empleo, especialmente en los grupos de población con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.