BBVA AM supera los 4.600 millones de euros bajo gestión en Andalucía en 2024, un 17% más

BBVA Asset Management ha registrado un crecimiento del patrimonio invertido en fondos de inversión en Andalucía de un 17% en 2024, hasta alcanzar los 4.600 millones de euros bajo gestión gracias, en parte, al "buen comportamiento relativo de los productos de BBVA AM, como la gama de asignación de activos, que ha consolidado unos muy buenos resultados en el largo plazo".

En un comunicado, BBVA AM ha señalado que la industria de fondos de inversión cerró en máximo histórico en 2024 tras alcanzar en diciembre la cifra de 399.002 millones de euros de patrimonio bajo gestión. Estas cifras confirman la consolidación de la confianza de los inversores en los fondos de inversión como forma de canalizar el ahorro y así lo demuestran los 54 meses consecutivos de suscripciones netas positivas.

Para BBVA también ha sido "un año excelente", ya que BBVA Asset Management cerró el ejercicio con 54.251 millones de euros en patrimonio gestionado, con un crecimiento del 8,7%, con respecto al cierre de 2023 y como consecuencia del efecto mixto de la buena evolución de sus fondos en rentabilidad y también de importantes aportaciones netas en el año, que crecen ligeramente por encima del mercado.

Por su parte, BBVA en Andalucía cuenta con un patrimonio total de 4.603 millones de euros invertidos en fondos en 2024, un 17% más que en el año anterior y cuenta con más de 160.500 partícipes. El peso del patrimonio de esta comunidad autónoma en BBVA AM es del 8,6%.

Además, el peso del patrimonio de la media de la industria de Andalucía sobre el total de España es del 7,8%, lo que sitúa a BBVA por encima del conjunto de entidades, según la última encuesta publicada por la patronal de los fondos de inversión, Inverco, para el año 2023. El porcentaje de inversión en productos Globales alcanza el 46% del total, frente al 34% a nivel nacional.

"Nuestra misión como gestora es ayudar a las personas a cumplir sus metas, facilitándoles el cumplimiento de sus objetivos financieros", ha señalado la responsable de BBVA AM para Europa, Belén Blanco. "Creemos que la clave está en poner al servicio del cliente nuestras dos grandes capacidades diferenciales: una gestión activa y dinámica, y la selección de los mejores fondos internacionales para complementar nuestras carteras", ha añadido.

Por otro lado, Blanco ha explicado que la innovación y la analítica de datos son claves para avanzar en la personalización, y poder construir una experiencia inversora diferencial". Además, ha agregado que "tecnologías como la inteligencia artificial o el blockchain no solo mejoran los procesos, sino que también permiten adaptarlos con mucha más precisión a las necesidades reales de cada cliente". "En el mundo financiero necesitamos innovar y simplificar para facilitar el acceso de todos a la inversión", ha añadido.

FONDO FUTURO SOSTENIBLE

BBVA Asset Management ha señalado que inversión y compromiso social pueden ir de la mano gracias al fondo BBVA Futuro ISR, un fondo solidario que aúna sostenibilidad y solidaridad.

Con un patrimonio superior a los 1.600 millones de euros (a 31 de diciembre de 2024), este fondo permitirá destinar en 2025 un total de 1 millón de euros a 23 proyectos solidarios desarrollados por distintas ONGs, reafirmando así el impacto social de esta iniciativa. Desde su creación en 1999, el fondo ha donado ya más de 7,7 millones de euros, beneficiando a más de 460.000 personas.

En enero se lanzó la VII Convocatoria Solidaria BBVA Futuro, que ha recibido más de 200 proyectos candidatos. Como novedad, esta edición incorpora una nueva categoría dedicada a la Educación, destinada a proyectos que apoyen el desarrollo educativo de niños, jóvenes y adultos en situación o riesgo de exclusión social, fomenten la adquisición de competencias y aborden los desafíos actuales del sistema educativo español, como la brecha digital o la adaptación de los centros educativos.

Asimismo, y de manera excepcional, BBVA AM ha creado una categoría especial destinada a proyectos que ofrezcan apoyo a las personas y familias afectadas por la DANA que impactó en varias regiones de España a finales de 2024. Con iniciativas como esta, BBVA AM no solo reafirma su apuesta por la inversión sostenible, sino también por el impacto positivo real en la sociedad, consolidando al fondo BBVA Futuro ISR como una herramienta eficaz para generar valor económico, social y medioambiental.