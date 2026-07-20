Beatriz Sánchez Agustino deja su acta de concejal de Vox en Granada para centrarse en su cargo de diputada andaluza

La diputada andaluza de Vox por Granada, Beatriz Sánchez Agustino. - VOX

GRANADA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino, ha anunciado este lunes su renuncia al acta de concejal para centrarse en su labor de diputada en el Parlamento de Andalucía.

Será sustituida por Paloma Gómez Enríquez, hasta ahora senadora autonómica por Vox en Andalucía, que se incorporará al grupo municipal tras tomar posesión como miembro de la corporación en el próximo pleno ordinario de septiembre.

Beatriz Sánchez Agustino encabezó la lista de Vox por Granada en las pasadas elecciones autonómicas y resultó elegida junto a Ricardo López Olea, que iba de número 2.

Este lunes Sánchez Agustino ha agradecido a Vox, al grupo municipal, al Ayuntamiento de Granada y a la ciudad "la oportunidad de poder representar a Granada y trabajar por el bienestar de los granadinos durante los siete años en los que he ejercido como concejal y portavoz de Vox".

Beatriz Sánchez Agustino (1972), afiliada a VOX desde el año 2014, es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada desde el año 2000. uenta, además, con una larga trayectoria profesional tanto en asistencia y dirección técnica como en obra, destacando en la gestión y organización de equipos y en la ejecución de grandes obras.

Paloma Gómez Enríquez asumirá la portavocía del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Granada. Es licenciada en Derecho y ejerció como abogada especializada en Derecho de Extranjería y asesora jurídica en Italia.

Cuenta además con un Máster en Comercio Internacional de Pymes y otro en Planificación Urbana y Regional. Durante su trayectoria profesional ha adquirido una dilatada experiencia como Asset Manager en España, Suiza y Reino Unido.

En el Senado, del que forma parte desde junio de 2023, ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Mixto y miembro titular de la Diputación permanente, así como portavoz de las comisiones de Justicia, Defensa, Economía, Comercio y Empresa, Interior y Presupuestos, entre otras.

También el socialista Paco Cuenca, que iba de número 2 en la lista de los socialistas en Granada para las pasadas autonómicas, ha dejado su acta de concejal en el Ayuntamiento de Granada, donde ha sido sustituido por María Arnedo.