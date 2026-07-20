El Hospital de Riotinto de Huelva acoge una exposición fotográfica para visibilizar la lactancia materna

Inauguración de una exposición fotográfica dedicada a la lactancia materna en el Hospital de Riotinto de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Riotinto de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, acoge estos días una exposición fotográfica dedicada a la lactancia materna, organizada por la IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia) y que está recorriendo diferentes centros públicos de la comunidad autónoma andaluza.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la muestra, visitada por el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, y la delegada territorial del ramo, Manuela Caro, en la entrada principal del hospital y los nuevos paritorios, donde permanecerá ubicada hasta el próximo viernes, reúne 20 fotografías ganadoras del concurso Lactancia Materna Marina Alta, uno de los certámenes más relevantes de su temática a nivel nacional.

Este concurso se celebra desde hace más de 30 años gracias a la colaboración de instituciones públicas y ayuntamientos de distintos municipios de la provincia de Alicante. A través de imágenes cargadas de emoción y naturalidad, la muestra ofrece una mirada respetuosa, diversa y profundamente humana de la lactancia materna, reflejando escenas cotidianas que muestran el vínculo entre madres y bebés y contribuyen a normalizar su práctica en el espacio público.

"Cada una de estas imágenes refleja una realidad cotidiana que merece ser apoyada y protegida. La lactancia no es solo un acto íntimo entre madre y bebé, también es una acción de salud pública que requiere compromiso institucional y social", ha destacado Correa.

Así, la iniciativa busca también generar "reflexión social" sobre "la importancia de proteger, promover y apoyar la lactancia materna, una práctica avalada por una sólida evidencia científica dados sus beneficios para la salud de madres y bebés".

Tal y como ha argumentado la delegada territorial, "la lactancia materna es una de las intervenciones de salud pública más eficaces para mejorar la salud infantil y materna". "Exposiciones como esta ayudan a visibilizarla, normalizarla socialmente y recordar que protegerla es una responsabilidad colectiva".

Además de su impacto sanitario, los expertos recuerdan que la lactancia materna constituye una inversión en capital humano, sostenibilidad y cohesión social, al favorecer el desarrollo saludable en los primeros años de vida y contribuir a reducir desigualdades en salud.

La celebración de esta exposición pretende subrayar el compromiso de las administraciones participantes con la protección de la infancia, el acompañamiento a las familias y los derechos de las mujeres, alineándose con las recomendaciones de los principales organismos internacionales en materia de salud materno-infantil.

Esta iniciativa forma a su vez parte de las actividades paralelas del XIII Congreso Español de Lactancia Materna, un encuentro científico que reunirá en Sevilla a más de 600 profesionales sanitarios de todo el territorio nacional y de distintos países - especialistas en Pediatría, Neonatología, Obstetricia, Medicina de Familia, matronas, profesionales de Atención Primaria, consultoras de lactancia y asesoras de grupo de apoyo-.

Constituye una de las citas científicas más relevantes del país en el ámbito de la salud materno-infantil y se proyecta como un foro de reflexión y avance en torno a la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna.