La Red Andaluza de Teatros Públicos ofrece 14 espectáculos en la provincia de Huelva en la segunda quincena de julio

Archivo - 'El Guitón Onofre', De La Compañía El Vodevil. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos (RATP) ofrecerá en la provincia de Huelva un total de catorce funciones de circo, música, danza y teatro durante la segunda quincena de julio, en colaboración con los ayuntamientos de Trigueros, Valverde del Camino, Aracena, Cartaya, Punta Umbría, Almonte y Moguer.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la iniciativa de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC), tiene entre sus principales objetivos favorecer la creación de nuevos públicos para las artes escénicas y reforzar el tejido profesional del sector cultural andaluz.

La programación, iniciada el pasado 1 de julio, continuará el martes 22 con el espectáculo circense 'Rodeo', de la compañía sevillana La Banda de Otro, que podrá verse a las 21,00 horas en el Teatro Municipal de Trigueros. Dos días después, el jueves 24, Isla Bacuta, en Punta Umbría, acogerá a la misma hora 'Empaque', de Chicharrón Circo Flamenco, una propuesta que fusiona técnicas circenses y flamenco.

El viernes, 25 de julio, concentrará buena parte de la programación. Aracena acogerá cinco espectáculos a lo largo de la jornada. A las 12,00 horas, la plaza Marqués de Aracena será escenario de '¡Qué suene la calle!', de Gata Brass Band, un pasacalles inspirado en la tradición musical de Nueva Orleans que combina funk, soul, ritmos latinos y música española con un marcado carácter festivo.

Ya por la noche, a las 21,00 horas, la plaza de Santo Domingo recibirá al cantante y multiinstrumentista Moreira con 'De mi pena nacen flores', un trabajo que transita entre el cool jazz, el swing, la bossa nova y el jazz manouche. A las 22,30 horas, el parque de Aracena será el escenario de 'Aromas del Sur Cuarteto', de Diego Valdivia, un concierto que reúne piano de cola, guitarra española, percusión y danza española en un repertorio que alterna composiciones propias con versiones de temas populares.

La programación continuará ya de madrugada en la plaza Marqués de Aracena, donde a las 00,00 horas podrá verse 'Los viajes de Bowa', de la compañía sevillana La Gata Japonesa, y a la 01,00 horas el quinteto de Bernardo Parrilla ofrecerá 'Caminando', un recorrido musical por el jazz, el flamenco y los ritmos latinoamericanos.

También el viernes 25, Valverde del Camino acogerá a las 22,00 horas 'Volando vengo', de Kanbahiota Troup. Ambientado en los años veinte, este espectáculo de trapecio minivolante combina humor, acrobacias y teatro para narrar los intentos de cuatro personajes por sacar adelante un gran número aéreo. Ese mismo día, a las 22,30 horas, el Faro de Mazagón recibirá a Quique Bonal y Vicky Luna con 'Noches de soul y blues'.

La programación continuará el martes 28 de julio en el Castillo de los Zúñiga de Cartaya con 'Cantares de España', de Soraya Mencid y Manuel Navarro. El recital propone un recorrido por la música vocal española a través de la canción de concierto, la revista y la zarzuela, con obras de compositores como Manuel García, Joaquín Turina, Jesús Guridi, Amadeo Vives o José Serrano.

Ese mismo día, a las 22,00 horas, el Centro de Interpretación Balcón del Atlántico, en Almonte, acogerá una nueva representación de 'Empaque', de Chicharrón Circo Flamenco. La programación continuará el 29 de julio en el Castillo de Moguer con 'El guitón Onofre', de la compañía El Vodevil. Basada en la tercera novela picaresca española, escrita por Gregorio González en 1604 y desaparecida durante más de tres siglos, la adaptación pone de relieve la vigencia de una historia sobre la supervivencia, la corrupción y la condición humana, combinando crítica social y humor.

La programación concluirá el 30 de julio en Isla Bacuta, en Punta Umbría, con dos propuestas de danza contemporánea. A las 21,00 horas podrá verse 'Un dúo', de Laura Morales, obra ganadora del Certamen Coreográfico MuDanzas 2024. A continuación, a las 21,30 horas, María Moguer y Raúl Durán Compañía de Danza presentarán 'Recuerdos olvidados', una pieza que explora la memoria corporal, física y emocional para reflexionar sobre el paso del tiempo y el olvido.