Benamejí (Córdoba) ya tiene montada una carpa para que se haga el cribado masivo del Covid anunciado por la Junta

BENAMEJÍ/EL CARPIO (CÓRDOBA), 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benamejí (Córdoba) tiene montada desde hace una semana "una carpa gigante" ante el Centro de Salud del municipio para que, sin bajarse de sus vehículos, se les pueda hacer con seguridad y rapidez la prueba a los aproximadamente 300 vecinos que serán llamados a someterse a un cribado voluntario del Covid-19, anunciado este martes por la Junta de Andalucía, y que lo hagan sin mezclarse con quienes acuden en estos días a vacunarse contra la gripe en el centro sanitario.

Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara (PSOE), quien ha precisado que había sido el Consistorio el que, ante la evolución del coronavirus en la localidad, había solicitado a Salud que se llevara a cabo dicho cribado y que valorase también la posibilidad de aplicar restricciones a la movilidad en este municipio de la Subbética cordobesa, de casi 5.000 habitantes.

Lara ha explicado que, además de conocer, por el anuncio del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, que la Junta de Andalucía llevará a cabo el citado cribado del Covid en Benamejí, también ha recibido ya la llamada de la delegada de Salud y Familias de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, para darle cuenta de que serán "unas 300 personas, de entre 18 y 59 años de edad", a las que se citará para que voluntariamente se sometan a la prueba.

La alcaldesa, entonces, ha informado a Botella de que cuentan ya con la citada carpa instalada en el municipio para la realización de las pruebas, sin que los usuarios tengan que bajar del vehículo, con entrada en un extremo y salida en el otro y, además, también ha "activado" ya el Consistorio "un equipo de Protección Civil", para que colabore en el dispositivo que se monte el día que se hagan las pruebas, todavía por determinar, para "regular el tráfico, junto con la Policía Local".

En cuanto a los datos del Covid-19 en Benamejí, la alcaldesa ha aclarado que los datos oficiales que aparecen en la web de la Consejería de Salud y Familias, con 1.047,1 casos en 15 días por cada 100.000 habitantes "no están actualizados", ya que son "52 casos activos" los que hay ahora y no los 62 que aparecen oficialmente, ya que "no se han recogido aún todas las altas que se han producido", de modo que los datos reales reflejan "una curva descendente" en la localidad.

EL CARPIO

Por su parte, El Carpio, el otro municipio cordobés que, según ha anunciado también este martes Bendodo, será sometido a un cribado masivo del Covid-19, todavía no tiene comunicación oficial de que se vaya a producir tal hecho, ni cuándo se llevará a cabo, ni tampoco a cuántas personas se les pedirá que se sometan voluntariamente a la prueba.

Así lo ha señalado, en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de esta localidad del Valle del Guadalquivir, Desireé Benavides (PSOE), quien espera dicha comunicación de Salud para conocer los detalles del procedimiento y las razones del mismo, teniendo en cuenta que el municipio, que tiene más de 4.300 habitantes, no lo había solicitado.

En concreto, en El Carpio se da ahora, según los datos difundidos en su web por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, una tasa de 616 casos de coronavirus en 15 días por cada 100.000 habitantes, con 33 casos activos, de los que 27 se han registrado en las últimas dos semanas.