Bendodo afirma que "el socialismo de Espadas tiene una gran oportunidad de reivindicarse" apoyando la ley del suelo

JAÉN, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha considerado que "el socialismo que quiere liderar el señor (Juan) Espadas tiene una gran oportunidad de reivindicarse" apoyando la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), conocida como ley del suelo.

Así lo ha manifestado este miércoles en el turno de preguntas del Diálogo Jaén Nuevo Milenio, organizado por 'Diario Jaén' en el patio del Archivo Histórico Provincial y que ha protagonizado Bendodo con la presentación del consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Juan Bravo.

En su opinión, el PSOE andaluz "tuvo una gran oportunidad de dar mensaje de renovación clara y no lo hizo", puesto que Susana Díaz y el ya elegido como candidato socialista a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas son "dos caras de la misma moneda" y "llevan toda la vida aquí"

Ha matizado, no obstante, que "luego está la actitud y el talante, que depende de la persona" y, de momento, hay "un cambio de actitud" sobre el que ha dicho esperar "que se manifieste en realidades". Al hilo, ha apuntado que tiene la ocasión de demostrarlo en el pleno del Parlamento andaluz del 8 de julio con "la aprobación de la nueva ley del suelo".

Para Bendodo, será "perfecto ejemplo de que ha antepuesto los intereses de Andalucía a los del partido, que es lo que pasaba anteriormente". De ahí, que haya incidido en que "el movimiento se demuestra andando" y esta cuestión es una "magnífica" ocasión "para que el PSOE vuelva a ser una herramienta útil y apruebe esta ley para beneficiara al conjunto de los ayuntamientos y a los inversores".

Sobre esta norma, el titular de Presidencia ha recordado que hace una semana se volvió a llevar al Consejo de Gobierno de la Junta. Y ello después de que la tramitación del proyecto de ley en la Cámara autonómica decayera el 26 de mayo al no superar el debate de totalidad. No salió adelante por la abstención de Vox en la votación de la enmienda a la totalidad planteada por Adelante Andalucía, que fue apoyada por el PSOE-A y los diputados no adscritos y contó con el rechazo de PP y Cs.

El consejero ha confiado en que en el pleno del 8 de julio se apruebe la Lista y ha asegurado que la Junta va a "seguir peleando" por las cosas que entiende "positivas" para la comunidad. "Y esta ley lo es. Deroga más de 20 leyes y decreto que llevaban dando vueltas años, algunas obsoletas y contradictorias", ha apostillado.

Ha subrayado que cuando esté en marcha permitirá "agilizar los planes de ordenación urbana", ya que "ahora hay 500 ayuntamientos andaluces con los PGOU atascados por la anterior ley". Con la nueva norma, se pasará de "una media de diez años" para solucionarlos a "año y medio".