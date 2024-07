Bendodo anuncia un grupo en el PP sobre las diputaciones y acusa a Sánchez de "usar a su antojo el TC" con los ERE

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha informado este lunes de que su partido ha resuelto crear un grupo de trabajo que pivotará sobre siete áreas para redefinir y mejorar el papel de las diputaciones provinciales, contando cada área con un equipo de presidentes provinciales que, a su vez, estará respaldado por equipos profesionales y técnicos.

Bendodo ha participado este lunes junto al secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, en el acto 'Diputaciones provinciales, la España que funciona', celebrado en Sevilla, ciudad que además ha acogido una reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En este marco, Bendodo ha informado de la decisión de crear en el seno del PP este grupo de trabajo para redefinir y mejorar el papel de las diputaciones provinciales, con siete áreas diferenciadas.

La primera de ellas, según ha dicho, estará centrada en "cómo fortalecer la asistencia integral a los pueblos de España" y la segunda abordará un nuevo modelo de financiación local, pues "es inaplazable una reforma de la financiación local, que se debe hacer en paralelo a la reforma de la financiación autonómica", según el dirigente del PP, que ha puntualizado que el tercer subgrupo estará centrado en la lucha contra la despoblación y el acceso a los fondos europeos, el cuarto en la implantación de estrategias para promover la sostenibilidad y el desarrollo rural, el quinto en las "competencias propias e impropias" de las diputaciones, el sexto en el aprovechamiento del agua y el séptimo se centrará en la adaptación a los nuevos desafíos, muchos de ellos vinculados a la brecha digital.

EL PAPEL DE LAS DIPUTACIONES

Así, Bendodo ha esgrimido que el PP "siempre ha defendido el papel de las diputaciones provinciales porque son una pieza clave en la cohesión territorial y en la atención a los ciudadanos, sobre todo en los pueblos más pequeños". Los presidentes de diputaciones provinciales del PP, según ha destacado, "representan a la España que escucha a los agricultores, pescadores y a los pequeños empresarios; y que se niega a construir un país con ciudadanos de primera y de segunda, a diferencia de Pedro Sánchez, cuya única bandera es la del chantaje, la corrupción y la falta de gestión", según ha considerado.

Así, el dirigente popular ha asegurado que los ayuntamientos, las diputaciones y los gobiernos autonómicos del PP se han convertido en "el salvavidas de un Gobierno incapaz, desaparecido y ausente de los problemas de la España rural", acusando al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez de no haber fijado aún "fecha ni para la Comisión Nacional de Administración Local, que prometió el ministro Torres el pasado 9 de abril, ni para celebrar el Consejo de Política Fiscal y Financiera prometido por la ministra Montero", quien asegura que la reunión se celebrará este mes de julio.

De este modo, ha recordado que es "el Gobierno de España quien tiene que hacer la propuesta de financiación" autonómica y local, opinando que los socialistas están "esperando" en estos momentos a que el PP presente su propia propuesta, en un marco en el que el PSOE avisa de que las comunidades autónomas del PP apuestan por dispares opciones para la reforma de la financiación autonómica.

LAS "DEUDAS DEL GOBIERNO" CON LOS MUNICIPIOS

En cuanto al plano local, después de que el secretario del Área Institucional y Grandes Ciudades del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, esgrimiese que el Gobierno central ha aprobado un decreto para repartir "28.557 millones de euros" entre los ayuntamientos del país, con un 54 por ciento más; Bendodo ha avisado de que "las deudas pendientes del Gobierno con las diputaciones y ayuntamientos superan los 3.000 millones de euros", con lo que "esa asfixia económica se debe resolver con el nuevo modelo de financiación".

Y tras las palabras en las que Celis ha señalado que el decreto debe ser validado por el Congreso, llamando al PP a "la senda del acuerdo"; Bendodo ha criticado que "el mayor representante del sanchismo en Andalucía diga que los alcaldes tienen que hacerle la ola a Sánchez por pagarles lo que es suyo". "El problema es que el PSOE es más independentista que municipalista", añade.

A juicio de Bendodo, el PSOE "condenó a Andalucía al furgón de cola" de España con la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias y sin publicidad a empresas financiados con fondos autonómicos durante la era socialista de la Junta.

Y en un marco en el que el Tribunal Constitucional ha ordenado revisar la condena por prevaricación impuesta a la exconsejera socialista y ex ministra Magdalena Álvarez por este asunto y se dispone esta semana a exonerar parte de la malversación del caso de los ERE al estudiar los recursos de cinco ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados por la Audiencia de Sevilla y confirmados por el Tribunal Supremo por el "procedimiento específico" de financiación; Bendodo ha dicho que Pedro Sánchez "no puede usar a su antojo el Tribunal Constitucional y no puede pisotear y violentar al Tribunal Supremo, que acaba de pararle los pies con la amnistía por malversación a Puigdemont".