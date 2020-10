Bendodo sobre asentamientos chabolistas de Almería y Huelva: "Si hay que seguir colaborando, lo vamos a hacer"

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha indicado este jueves que el Gobierno andaluz "no se pone de canto" ante la situación en los asentamientos chabolistas de personas inmigrantes en Huelva y Almería y sobre la conclusión el 31 de diciembre el programa de financiación para actuaciones específicas que está en ejecución con los municipios de ambas provincias ha aseverado que, "si hay que seguir colaborando", lo harán.

"Vamos a esperar los resultados y si hay que seguir colaborando, en esta o en otras cuestiones, lo vamos a hacer", ha dicho en respuesta a la interpelación del parlamentario de Adelante, Diego Crespo, en el seno de la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior.

Bendodo ha remarcado que la Junta "no se ha puesto de perfil" ante esta situación y "no se ha escudado" en que no es "competencia" de la Junta de Andalucía sino "del gobierno de ayuntamientos" al tiempo que ha destacado que ninguno de los ayuntamientos que ha presentado proyectos "ha solicitado todavía modificación alguna, por lo que continúa su ejecución".

Con respecto a si, una vez finalice el programa el 31 de diciembre, se van a articular nuevas medidas, el consejero ha afirmado que "si hay que seguir colaborando, lo vamos a hacer". "Siempre que podemos, ayudamos", ha dicho.

Ha desglosado actuaciones en Antas, Cuevas del Almanzora, La Mojonera, El Ejido, o Níjar, en Almería, así como en Huelva, Lepe, Lucena, Moguer o Palos de la Frontera. "Son muchas y no da tiempo a detallarlas, pero todas las actuaciones están publicadas en BOJA", ha precisado.

En su interpelación, el parlamentario de Adelante Andalucía, Diego Crespo, ha expresado la "preocupación" de su grupo porque se "vuelva a dejar abandonadas a estas personas" una vez que finalice el actual programa, que ha calificado de "insuficiente" ya que "calculamos que son más de 7.000 las personas que malviven en este tipo de asentamientos".

"Se queda corto", ha afirmado para añadir que es una situación que "se alarga ya demasiado en el tiempo", máxime, según ha remarcado, "cuando en el decreto se reconoció que son trabajadores, en su mayoría del campo, esenciales durante el estado de alarma, pero que viven bajo cuatro plásticos".

Crespo ha preguntado cuáles han sido las actuaciones comunicadas por los ayuntamiento en el marco del programa y si se ha producido alguna modificación de las actuaciones solicitadas.