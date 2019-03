Bendodo augura que la Comunidad vivirá "sus mejores años" si se repite "el modelo andaluz" tras las generales

Publicado 05/03/2019 19:02:03 CET

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha augurado este martes que la Comunidad vivirá "sus mejores años" si se repite "el modelo andaluz", un gobierno PP-Cs apoyado por Vox, tras las elecciones generales del próximo 28 de abril.

En una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, Bendodo ha dicho que España se "juega mucho" en estos comicios, "pero Andalucía también". "A Andalucía le vendría muy bien que se siguiera el modelo andaluz, que es perfectamente reproducible en España", ha apuntado.

Así, tras afirmar que "el tiempo de las mayorías absolutas se ha acabado", el titular del ramo ha defendido que el modelo de gobierno PP-Cs con el apoyo de Vox "está funcionando y respondiendo a las expectativas de los ciudadanos".

"A Andalucía le vendría muy bien dos gobiernos en plena sintonía ideológica y si eso produce, estamos a punto de vivir los mejores años de Andalucía", ha manifestado el consejero de Presidencia, quien ha garantizado que el nivel de implicación del PP-A en esta campaña será "total".

De otro lado, Bendodo ha indicado que desde el Gobierno andaluz no tienen voluntad de gobernar por decreto, "ése es el Gobierno de Sánchez, no el de Moreno", ha sostenido el consejero, quien ha insistido en la intención del Ejecutivo andaluz de alcanzar el mayor número de acuerdos por consensos, "siempre que sea posible".

En este contexto, ha dicho que pretenden renovar la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) a través del consenso pero que "si no se puede porque haya grupos que quieran bloquear, sí usaremos el decreto". "No nos va a temblar el pulso", ha apostillado, añadiendo que la citada reforma debe producirse "cuanto antes".

"MUCHAS COSAS POR MEJORAR"

Igualmente, cuando se cumplen unas cinco semanas desde que el PP-A y Cs aterrizaron en el Ejecutivo andaluz, Bendodo ha explicado que se han encontrado con muchas cosas "por mejorar" porque "no han funcionado bien muchísimos años, por eso los andaluces votaron cambio en las pasadas elecciones hartos de llevar 37 años prácticamente a la cola de todas comunidades de España".

"El traspaso de poderes ha sido correcto y educado pero no ejemplar", ha sostenido antes de criticar que los socialistas no han aportado todos los datos con los que contaban, como las listas de espera sanitarias, aunque espera "que no tengamos más sorpresas desagradables". Ha afirmado que lo que han encontrado es "muchísimo peor" de lo que pensaban "y los agujeros son mucho más grande de lo que esperábamos".

En cualquier caso, ha asegurado que el nuevo gobierno aportará soluciones "para que Andalucía recupere la senda del crecimiento, empleo y riqueza, y que la marca Andalucía no esté vinculada a mala gestión y corrupción como ha estado todos estos años".

Entretanto, Bendodo ha garantizado que "hay plena sintonía" entre el PP-A y Cs en el Ejecutivo andaluz, donde funcionan "como un equipo". "Los que intentan sembrar un panorama de división de dos gobiernos pinchan en hueso", ha remachado antes de mostrarse convencido de que el "ruido" electoral "no trastocará" los planes del Gobierno del cambio.

Sobre los Presupuestos autonómicos para este ejercicio, el consejero de Presidencia se ha mostrado convencido de que podrán presentarlos en el Parlamento "antes de verano", y que sabrán "encajar lo que hay que recortar y lo que hay que potenciar".

Ha defendido que la provincialización de las cuentas debería hacerse "en un ejercicio de transparencia" aunque ha apuntado que "si se usa como arma arrojadiza entre provincias, tenemos que pensarlo". "Hay que ser lo más transparente posible para que los ciudadanos de cada provincia sepan donde la Junta se gastan sus impuestos y lo haremos en la medida de nuestras posibilidades", ha concluido.