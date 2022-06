Bendodo: Ayuso y Moreno en esencia son "lo mismo" aunque puedan "sonar distinto" como los estilos de Bruce Springsteen

MADRID/SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha defendido este lunes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su homólogo en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno --ambos presidentes autonómicos del PP--, "pueden sonar distinto", pero en "esencia son exactamente lo mismo".

Ésa es la "fórmula del éxito", según ha defendido el también consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Elías Bendodo, en la presentación de la conferencia del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, organizado por el Foro Nueva Economía, al que han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, entre otros.

Para ejemplificar su reflexión sobre Ayuso y Moreno, Bendodo ha acudido a Bruce Springsteen, un "icono capaz de crear 'Born in the USA' y también 'Streets of Philadelfhia'". "Y nadie discute que es el mismo Bruce Springsteen, el mismo artista es capaz de crear dos himnos, dos números uno, con matices diferentes, pero todo el mundo reconoce a ambos en Bruce", ha afirmado.

También ha puesto como ejemplo lo que ocurre en el Atlético de Madrid, porque "no es lo mismo Joao Félix que Oblak", dos jugadores con "características distintas" pero que representan "en esencia los valores" de ese club.

"FEIJÓO TENDRÁ QUE SACAR A ESPAÑA DE LA CRISIS ECONÓMICA"

Por otro lado, Bendodo ha asegurado que "más pronto que tarde" el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tendrá que sacar a España de la crisis económica como hicieron en el pasado José María Aznar o Mariano Rajoy, y ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "cuando uno se mete en la trinchera, ya no sale de ella".

"Uno se puede defender un tiempo del fuego del contrario, pero del fuego amigo no sales vivo, te acaba devorando. Y eso es lo que le pasa a Pedro Sánchez, ha entrado en la trinchera, tiene el fuego contrario del que defenderse, pero tiene el fuego amigo en contra, su propio Gobierno. De ahí es muy difícil que salga", ha avisado.

DICE QUE SÁNCHEZ NO PUEDE SALIR A LA CALLE

El 'número tres' del PP ha señalado además que los políticos deben pisar la calle porque si se pierde la conexión con los ciudadanos, un político "tiene fecha de caducidad". "Si no puedes salir a la calle, como le pasa al presidente Sánchez, no puedes pretender que luego te voten", ha manifestado.

Además, Bendodo ha asegurado que el PP es un partido que "nació para defender la Constitución" frente a las "amenazas que tratan de erosionar" el país y sus instituciones. Tras el buen resultado del PP andaluz en las elecciones del 19 de junio, con una holgada mayoría absoluta, ha defendido seguir dialogando con todos.

"Las mayorías absolutas son útiles cuando no hay que utilizarlas. Por tanto, hay que seguir hablando, dialogando, pactando con todos y hablando con la gente", ha dicho, para advertir que las mayorías absolutas "se pierden cuando uno se cree que tiene mayoría absoluta".

El coordinador general del PP ha indicado además que su partido ha demostrado gobernando autonomías como Andalucía o Madrid que puede gestionar "mucho mejor los servicios públicos" que la izquierda, a la que se le han "caído las banderas de sanidad, educación y política social, que eran tres fraudes", según ha añadido.

Finalmente, Bendodo ha apuntado que, "como amante del senderismo, Alfonso (Serrano) sabe muy bien que hay que ir paso a paso, partido a partido para llegar a meta, y la meta es importante", ha manifestado, para elogiar su trayectoria política y profesional estos años junto al PP: "Como gran seguidor de la saga 'Stars Wars', te digo que la fuerza te acompañe, porque el talento y la preparación ya la has demostrado".