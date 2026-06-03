Bendodo cree que "sobran motivos" para la moción de censura y critica el "chantaje" de Junts para "desalojar" a Sánchez

Archivo - El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local+Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha considerado este miércoles que "sobran motivos" para presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha criticado el "chantaje" de Junts para "desalojarlo" de la Moncloa.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Bendodo ha manifestado, sobre el hecho de que Junts haya pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se traslade a Waterloo (Bélgica) si quiere negociar una moción de censura, ha señalado que el PP es un partido "serio", que defiende "los intereses de España" y que cree que este país necesita "el cambio cuanto antes", pero, "evidentemente, no nos vamos a someter a chantajes".

A su juicio, es "sorprendente que aquellos que pusieron a estas prácticas mafiosas en el Gobierno ahora estén poniendo condiciones para desalojarlo, y eso tienen que explicarlo muy bien", en referencia a Junts.

"Nosotros a cualquier precio no vamos a hacer el cambio, el cambio tiene que producirse fundamentalmente en las urnas y hay motivos de sobra para que los españoles sean llamados a las urnas", ha recalcado Elías Bendodo, quien ha señalado que el PSOE y el Gobierno central están afectados por "muchos procesos en juzgados de toda España" y, en modo alguno, se puede hablar de "persecución judicial".

"Es un 'modus operandi', sin ninguna duda, que ya vivimos en Andalucía en su momento, y que se ha exportado al resto de España por parte del PSOE", ha sentenciado sobre los casos que están en manos de la justicia.

Respecto a la moción de censura, ha indicado que "sobran los motivos para que se ponga una moción de censura" contra Pedro Sánchez, pero ha precisado que no fue el PP el que abrió ese debate, sino que está "en la calle" y en una sociedad "escandalizada y desesperada" con el Ejecutivo nacional.

Ha insistido en que "sobran los motivos" para poner una moción de censura, pero faltan "los apoyos": "Los socios separatistas y herederos de ETA que pusieron a Pedro Sánchez en el gobierno y éste aplicó prácticas mafiosas, hoy están exigiendo condiciones para quitarlo del gobierno".

En su opinión, Pedro Sánchez "tiene secuestrada a la democracia y al Parlamento" y sus socios no lo dejan "caer" porque "los va comprando día a día".

"Sólo así, comprando voluntades y secuestrándolos, se mantiene de forma inestable sentado en el sillón de la Moncloa", ha apuntado.