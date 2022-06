Bendodo critica a Sánchez por su reunión con Cataluña y que "no haya tenido tiempo" de llamar a Moreno tras el 19J

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Elías Bendodo, ha criticado este miércoles al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, por su reunión prevista con el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, cuando aún "no ha tenido tiempo" de llamar al presidente electo andaluz, Juanma Moreno, tras los resultados de los comicios del 19 de junio.

Así lo ha expresado Bendodo en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno celebrado en el Palacio de San Telmo, sede del Ejecutivo autonómico. "El presidente Pedro Sánchez no ha encontrado aún un hueco para felicitarle por el 19J o por cómo había ido el proceso electoral. Una llamada normal del un presidente del Gobierno a una comunidad y que no se ha producido. Estará muy liado", ha añadido.

"La cortesía y reconocer el resultado electoral no sería una mala opción. Si no quiere llamar, que no lo haga, pero ya se ha reunido con el presidente catalán y ha anunciado un próximo encuentro", ha señalado Bendodo.

El portavoz del Gobierno andaluz en funciones ha destacado que Sánchez "tendrá todo el tiempo del mundo" para "estrechar lazos" con el presidente de una comunidad --en alusión a Aragonès--, que tiene un proyecto que quiere romper España", ha asegurado, "y de nuevo, con más reclamaciones de inversiones en Cataluña como telón de fondo".

"Le pedimos a Sánchez qué aclare cuánto va a costar la próxima foto del presidente de la Generalitat de Cataluña e importante: que no tenga la intención de agraviar al resto de comunidades autónomas, especialmente a Andalucía, por el resultado electoral, para beneficiar a Cataluña". "El mensaje que le queremos trasladar es que los andaluces no votan ni bien ni mal sino en libertad".

Por último, Bendodo ha insistido que el presidente Moreno "va a gobernar como si no tuviera mayoría absoluta, que son útiles cuando no hay que utilizarlas", así como que "va a dialogar y pactar con todos". "Si Sánchez quiere reforzar su alizanza con los independentistas, él sabrá pero desde Andalucía no se va cambiar el rumbo".