Bendodo: "El deporte cambió mi vida. Ahora tomo la mayoría de las decisiones de mi día a día mientras corro"

SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha confesado durante su participación en el programa 'Escaño 111' que el deporte cambió su vida y que ahora toma la mayoría de las decisiones de su día a día mientras corre, su afición predilecta porque correr "es una forma de vida".

Desde la Biblioteca del Parlamento andaluz, Bendodo ha querido mostrado su perfil "más humano" durante la entrevista que le han hecho sus compañeros de filas José Ramón Carmona, Adolfo Molina y Ramón Herrera para 'Escaño 111', un podcast no político, hecho por políticos.

Esta iniciativa radiofónica que impulsan estos tres diputados del PP-A llega de la mano de Elías Bendodo a su tercera entrega, con seguidores en todas las plataformas en las que está disponible, como Ivoox, Spotify o iTunes.

Este rato de charla ha contado incluso con la irrupción inesperada del vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos, Juan Marín, que ha vuelto a poner de manifiesto la buena sintonía que existe entre los socios de gobierno.

El deporte ha sido el protagonista de buena parte de la conversación de este grupo de políticos andaluces, uno de los pasatiempos que comparten: Bendodo lleva corriendo unos siete u ocho años, Marín tiene una conocida trayectoria vinculada al mundo del voleibol.

Para Elías Bendodo, según ha indicado en el programa, no hay mejor forma de conocer un municipio que haciendo deporte, lo que le permite compaginar el running con su intensa agenda por todo el territorio andaluz. Suele recorrer las calles de aquellas ciudades que visita a primera hora del día, pequeño rato en el que intenta evitar hasta coger el teléfono: "Pero si me llama el vicepresidente lo cojo y me pongo firme", bromea durante la conversación.

"El deporte me cambió la vida hace ya 7 u 8 años, cuando empecé a practicarlo de forma más intensa y a correr", ha explicado para destacar el bien que tanto física como mentalmente le aporta: "Noto el día que corro y el que no. Hoy mismo he corrido ocho kilómetros por el río, con un frío tremendo, pero genial".

Comenzó a hacer deporte empujado por un grupo de amigos al que se sumaba para practicar spinning o natación. De hecho, cree que una vez que comienzas a hacer deporte se convierte incluso en un vicio bueno, sin abusar, que aporta innumerables beneficios para la salud, por eso hay que animar a la gente a practicarlo.

COMPATIBILIZAR LA POLÍTICA CON LA VIDA

Pero no solo de deporte ha tratado la charla, ya que Bendodo ha desvelado también su afición por el cine y las series. Ahora está viendo la tercera temporada de 'Sucesor Designado' y 'Borgen', que le gusta porque refleja "la firmeza que hay que tener y que siempre intentas rodearte de los mejores".

Aunque la que más le gusta es 'House of Cards' y se ha puesto como deberes echarle un vistazo a 'El ala oeste de la Casa Blanca', que le han recomendado los propios entrevistadores.

Y estas aficiones no le han impedido terminar su tesis, en la que lleva trabajando seis años, bastante más de lo que esperaba. Este trabajo se ha ralentizado al tener que compatibilizarlo ahora con sus responsabilidades en el Gobierno andaluz.

"He elegido un modelo distinto. Mi tesis no consiste en redactar, va por compendio, tengo que difundir tres publicaciones en tres revistas de prestigio, y eso hace que no dependa de ti. Me he pasado algún año en blanco esperando que alguna revista diga si me publica o no, pero por fin tengo los tres artículos, estoy haciendo el compendio y espero depositar tesis el próximo mes y leerla durante el 2021", ha indicado.

Licenciado en Derecho, el consejero ha explicado que su tesis versa sobre la Eficiencia municipal en municipios turísticos y las herramientas para medirla, y que ha contado con tutores de Económicas, su director de tesis ha sido de la Facultad de Turismo y ha contado con colaboración con el departamento de Informática.

O A LA ENFERMERÍA O POR LA PUERTA GRANDE

Aunque su vida cuando realmente cambió fue el 2 de diciembre del 2018, cuando las urnas posibilitaron un Gobierno del PP-A y Cs en Andalucía apoyado por Vox. "No pensaba venirme a vivir a Sevilla, ni que tras 37 años conseguiríamos un cambio de gobierno histórico en Andalucía, y encima tampoco pensábamos que dos años después esto funcionara tan bien, muchos agoreros decían que esto iba a durar meses, que el socialismo volvería a reinar ampliamente y que este pacto PP-Cs duraría nada, sería endeble y que Vox sería una locura".

Pero no ha sido así, a pesar de esos malos augurios, Bendodo ha destacado que se han aprobado tres Presupuestos en tiempo y forma --el tercero está pactado y en tramitación parlamentaria--, y que Andalucía envía un mensaje "de estabilidad a España".

Haciendo balance en el ecuador de la legislatura, ha dicho que han sido dos años ilusionantes porque, además, "lo mejor está por llegar, cuando superemos la pandemia volverá el crecimiento de Andalucía".