Bendodo: La Junta mantiene conversaciones "fluidas y permanentes" con Vox y no percibe "amenazas"

Actualizado 19/02/2019 14:26:22 CET

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha indicado este martes que el Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos (Cs) mantiene conversaciones con Vox "fluidas y permanentes", y "no calificaría de amenazas" los mensajes que desde dicho partido se están dirigiendo al Ejecutivo desde su constitución.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha explicado que tanto él mismo con otros consejeros mantienen dichas conversaciones con Vox.

Además, próximamente también las tendrá que desarrollar "de forma intensa" el consejero de Hacienda, Juan Bravo, "para buscar apoyos al Presupuesto" de la Junta para este año 2019, aún pendiente de elaboración, según ha abundado Bendodo, que al respecto ha señalado que en el Gobierno saben que "para aprobar las cuentas" andaluzas "hacen falta unos votos, y las mayorías parlamentarias hay que construirlas", aludiendo a que PP-A y Cs no cuentan con mayoría absoluta en el Parlamento.

El consejero de la Presidencia, que ha recordado que los miembros del Ejecutivo coincidirán este miércoles y este jueves "en el Parlamento" con los diputados de Vox coincidiendo con la celebración del Pleno de la Cámara autonómica, ha recordado que el partido de Francisco Serrano "no es socio de gobierno" de PP-A y Cs, pero "la fluidez en la comunicación" con dicha formación "es permanente", según ha querido dejar claro.

En esa línea, ha apuntado que "no calificaría de amenazas" los mensajes que desde Vox se dirigen al Gobierno andaluz, y al hilo ha comentado que en el documento firmado entre PP y Vox para que este último partido apoyara la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta figuraba como uno de los puntos el de "promover una Ley de Concordia", y eso es "lo que llevamos al Consejo de Gobierno la semana pasada" a través de la creación del Comisionado para la Concordia, según ha sostenido Bendodo.

El portavoz del Ejecutivo andaluz ha reconocido que, "en los meses que vienen", y ante la concatenación de celebración de elecciones generales, municipales y europeas, "puede haber un poco de ruido en todo eso", pero eso "no nos va a apartar del camino del consenso con otras fuerzas políticas" que quiere llevar a cabo el Gobierno de la Junta, aunque "haya más curvas", según ha comentado Bendodo.

REUNIÓN ENTRE SÁNCHEZ Y MORENO

Por otro lado, a la pregunta de si hay fecha para una primera reunión entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, Bendodo ha explicado que no, y ha indicado que en la Junta no saben "las intenciones" que pueda tener ahora al respecto de esta cuestión el dirigente socialista, al haber anunciado la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril.

Bendodo ha agregado al respecto que "no tenemos constancia" de que el presidente del Gobierno "vaya o no a buscar fechas" para dicho encuentro, y en todo caso ha apuntado que "entendemos que los gobiernos siguen funcionando, y si nos convocan a alguna reunión no tendremos problemas en asistir, pero no sabemos las intenciones" del jefe del Ejecutivo, según ha reiterado.