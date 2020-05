Bendodo niega cambios en símbolos andaluces y dice que a PSOE-A no le gusta que los utilice un presidente del PP-A

SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha querido dejar claro este miércoles ante el Pleno del Parlamento que no se ha producido ningún cambio en los símbolos de Andalucía y ha criticado que PSOE-A y Adelante el asunto de un "pin" como un debate de "máxima actualidad" en la actual situación de crisis sanitaria por el coronavirus.

Bendodo se ha pronunciado así tras sendas preguntas que le han formulado PSOE-A y Ciudadanos en la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento sobre el hecho de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, compareciera el pasado domingo mostrando en el atril un escudo de Andalucía con el Hércules con las dos columnas, los dos leones y el arco, pero enmarcado por unas hojas de laurel y con una corona en la parte superior.

El consejero ha manifestado que PSOE-A y Adelante parece que están haciendo oposición a "un pin". Ha explicado que ese escudo que se mostró en el atril desde el que compareció el presidente de la Junta es el mismo que se refleja en la medallas de Andalucía y que fue diseñado por el gobierno socialista en el año 1985. "Esto lo han hecho ustedes y nosotros lo hemos respetado y lo que se refleja en las medallas lo hemos adaptado como un sello, nada más", según ha dicho al PSOE-A.

Ha añadido que, sin duda, el PSOE-A no sólo perdió el Gobierno andaluz en las últimas elecciones autonómicas, sino que también perdió "el norte" y estrena una nueva forma de oposición, "que es oponerse a sí mismo".

Asimismo, ha manifestado que el problema que hay en este asunto es que al PSOE-A no le gusta que los símbolos de Andalucía ahora los "utilice" un presidente de la Junta que no es socialista.

En relación con las críticas de Adelante Andalucía, Bendodo ha dicho que llama la atención que esa formación critique ese escudo, cuando los consejeros que tuvo IU en el Gobierno andaluz entregaron medallas de Andalucía donde aparecía ese mismo emblema, "con la corona y el laurel".

"Ya está bien de golpes de pecho y de historia. Quienes han intentado cambiar algo del himno y del escudo han sido ustedes, que cambian el himno de Andalucía cuando lo cantan", ha dicho a Adelante.

Por su parte, La parlamentaria socialista Verónica Pérez, ha afeado al Gobierno andaluz el "cambio" del escudo oficial de la Junta de Andalucía que recoge el Estatuto de Autonomía, lo que es una falta de respeto a los andaluces, al pueblo y a su historia".

Pérez ha reclamado al Gobierno andaluz que esté "a la altura de las circunstancias como es su responsabilidad y como exigen los andaluces" y retire de forma inmediata el nuevo escudo. Ha mostrado su preocupación por que mientras más de mil andaluces han muerto y miles de familias están sufriendo por una pandemia sanitaria, "hay alguien en San Telmo ocupado en cambiar la medalla al presidente de la Junta".

En este sentido, ha exigido al gobierno de PP y Ciudadanos que "pidan perdón y rectifiquen", ya que "no han entendido nada de la historia del pueblo andaluz. No son tiempos de césares romanos, ni de coronas de laureles, no son tiempos de campañas de utobombo, ni son tiempos de reescribir la historia sino de hacer historia".

El diputado de Adelante Andalucía José Ignacio García ha criticado que la Junta se dedique a "cambiar el escudo de Andalucía en medio de una pandemia", porque pretende "transformar" los valores que representa Andalucía. Ha indicado que Andalucía representa una tierra de libertad, de comunidad, de derechos y de compartir y, en cambio, el actual Gobierno quiere que represente "privilegios, el blanco y negro y el pasado".

Asimismo, ha dicho que quiere utilizar los símbolos de Andalucía para rescatar a la Corona, que está en "crisis, es corrupta y es machista" y ha "blanqueado dinero público en paraísos fiscales".