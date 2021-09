Bendodo: "Pedro Sánchez se ha encadenado al independentismo, que lo va a acabar derrumbando"

SEVILLA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha manifestado este miércoles que el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, se ha "encadenado al independentismo, que lo va a acabar derrumbando".

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Elías Bendodo se ha referido así a la reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y Cataluña, que se ha celebrado hoy.

"Lo que no queremos es que se utilicen las mesas bilaterales para dar privilegios a unos territorios sobre otros. Andalucía no quiere ser más que nadie, pero no va a aceptar ser menos que nadie", ha señalado Elías Bendodo, que ha recordado que Andalucía, una comunidad que tiene casi el 20 por ciento de la población española, está infrafinanciada.

Ha agregado que esta comunidad está demostrado que puede liderar la recuperación económica, pero necesitamos que el Gobierno central "nos ayude y si para eso hay que invocar una mesa bilateral, la queremos, igual que Cataluña, en los mismos términos y en las mismas condiciones". "No vamos a aceptar ser menos que Cataluña", ha sentenciado.