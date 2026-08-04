Bendodo (PP) critica la "guerra interna" en el Gobierno por la crisis en Ceuta: "El CNI advirtió y nadie hizo caso"

El vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo,durante su intervención en la reunión de la Junta Directiva Autonómica del partido en Sevilla en una imagen de archivo - María José López - Europa Press

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado este martes la "guerra interna" en el Gobierno por la crisis migratoria en Ceuta con los ministerios de Interior y Defensa "tirándose los trastos a la cabeza" y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "de vacaciones" y ha advertido de que "lo más preocupante es que el CNI informó con antelación de que esto se podía producir y nadie hizo caso a esa alerta".

Bendodo se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, a pocas horas del inicio de la reunión de los ministros de Interior de la Unión Europea por videoconferencia para abordar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta, después de que tanto Pedro Sánchez como los líderes de otros 22 Estados miembro solicitaran la convocatoria urgente de un encuentro extraordinario para analizar la situación y coordinar la respuesta del bloque.

"Hasta 22 países de la UE han firmado una carta contra la política migratoria de este gobierno y algunos han suspendido el acuerdo Schengen de libre circulación de personas, lo que nos está llevando a una situación de deterioro y arrinconamiento internacional sin precedentes", ha añadido el dirigente popular, que ha insistido en que la crisis "no se ha solucionado" aunque el Gobierno "nos intentó engañar diciendo que habían vuelto a Marruecos más de los que entraron" en Ceuta mientras "todavía se siguen contando cadáveres" y el presidente Pedro Sánchez "se ha quitado de en medio, está de vacaciones y nos recomienda canciones para el verano".

Bendodo se ha preguntado "con qué versión va a ir el Gobierno" a la reunión con los ministros del Interior de la UE, si la de Interior de que "la crisis ya pasó y no sabía nada", la de la ministra de Defensa "diciendo que advirtieron de que esto podía pasar con días de antelación" o la de la parte del Gobierno de Sumar "atacando permanentemente a Marruecos como directa responsable".

"LA HISTORIA SE REPITE"

"La historia se repite, otra crisis y de nuevo los ministros en guerra, ya ocurrió con el hantavirus, que hubo un enfrentamiento entre Defensa y Sanidad y ahora es entre Defensa e Interior con Sumar aportando también su parte y Sánchez es la tumbona con la mayor crisis de inmigración que se recuerda en nuestro país", ha lamentado el también diputado del PP en el Congreso, que ha censurado que dos ministerios "clave" como Interior y Defensa "no están coordinados, ni hablan y se tiran los trastos a la cabeza".

Preguntado por si considera que Marruecos ha ofrecido explicaciones suficientes sobre esta crisis migratoria, Bendodo ha señalado que desconoce si "Marruecos tiene información que no se pueda contar sobre Pedro Sánchez y su Gobierno, pero el increíble trato de condescendencia que el Gobierno tiene con Marruecos tiene que tener alguna explicación porque el ministro de exteriores no pone ni un mensaje sobre Marruecos, pero sí atacando a Italia porque amenazó con suspender los acuerdos de Schengen".

"Nosotros tenemos la obligación de defender nuestras fronteras, y no lo hemos hecho. Pero Marruecos tiene que dar explicaciones también, han llegado tarde, hasta el tercer o cuarto día no han empezado a hablar y esperemos que sean clarificadoras en las próximas horas", ha subrayado antes de insistir en que "el CNI dice que hizo su trabajo y desde principios de la semana pasada advirtió ya de que esto podía suceder y nadie hizo caso". "Quien no llevó a cabo su trabajo tendrá que dar explicaciones", ha concluido.