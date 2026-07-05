Bendodo (PP) destaca que la tercera legislatura de Moreno es "ejemplo de anteponer" Andalucía a la "táctica partidista"

1101880.1.260.149.20260705110739 Elías Bendodo con el expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy en la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha destacado este domingo que la tercera legislatura de Juanma Moreno al frente de la Presidencia de la Junta de Andalucía tras pactar con Vox un acuerdo de Gobierno es el "ejemplo de anteponer" los intereses de los andaluces a la "táctica partidista".

En declaraciones a los medios con motivo de la toma de posesión de Moreno en el Palacio de San Telmo, Bendodo ha sostenido que el de hoy es "un día importante para Andalucía y para España". El nuevo Gobierno que conformará Juanma Moreno en los próximos días es "una buena noticia para Andalucía", ya que permitirá mantener "el impulso" a la comunidad autónoma. "Estamos de enhorabuena", ha concluido.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido este domingo en su toma de posesión del cargo por tercer mandato consecutivo a ser "fiel a sí mismo" y a lo que ha definido como "vía andaluza" del diálogo tras su pacto de gobierno con Vox, al que ha invitado a sumarse a todos los andaluces que quieran "hacer grandes cosas" por Andalucía con independencia del sentido del voto que emitieron el pasado 17 de mayo.

"Los acuerdos son parte esencial de la democracia y significan implicación, compromiso, responsabilidad y cesión, a veces no le gustan al 100% ni siquiera a las propias partes que lo firman porque tienen que dejar parte de sus objetivos en el camino y pueden generar también rechazo e incluso contrariedad", ha admitido Moreno en relación a su pacto con Vox, tras lo que ha advertido de que espera que "esta legislatura sea larga y fructífera o no lo será".

Estos son los principales mensajes que ha lanzado Moreno en su discurso tras jurar el cargo en un acto con unos 300 invitados en los jardines del Palacio de San Telmo al que han asistido entre otros, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la senadora del PSOE y expresidenta de la Junta Susana Díaz; la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría; el líder de Vox en Andalucía y futuro vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira; y la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.

No han asistido los portavoces parlamentarios de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y Por Andalucía, Antonio Maíllo, ni los líderes regionales de CCOO y UGT, mientras que la representación del Gobierno central se ha limitado a la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

"Asumo por por tercera vez con enorme gratitud y sentido de la responsabilidad el mandato de los ciudadanos de ser el presidente de todos los andaluces. Voy a ser fiel a mí mismo y al modelo que ha hecho de Andalucía en estos años una comunidad más próspera, un referente de estabilidad, seguridad y también de entendimiento. Los valores no cambian. La vía andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente. Y lo que se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo", ha reivindicado.

En este sentido, Moreno ha defendido que la 'vía andaluza' ha reivindicado siempre "el acuerdo y la proximidad entre todos y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios" porque "es inclusiva y no excluyente con ningún tipo de ámbito político" y ha reivindicado que los "acuerdos leales son buenos para Andalucía" poniendo como ejemplo el alcanzado en 2019 por PP, Ciudadanos (Cs) y Vox para "sacar a Andalucía del desencanto y colocarla en la pista de despegue hacia un porvenir brillante".