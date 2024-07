SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha recordado que "fue el Partido Socialista de Andalucía (PSOE-A) el que condenó a Chaves y a Griñán antes de que lo hiciera el Tribunal Supremo (TS) con la presión del partido para que dejaran el acta en 2015".

Así lo ha manifestado Bendodo en Sevilla haciendo referencia a las sentencias del Tribunal Constitucional a cuenta de los recursos de amparo de los exaltos cargos socialistas condenados en el caso ERE que ha supuesto la revisión de las condenas sucesivas de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo.

Al hilo de lo anterior, ha advertido que el Partido Popular "no se va a callar y va a recordar que el mayor caso de corrupción de la historia de España desgraciadamente se produjo en Andalucía", y "lo protagonizó el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, defraudando 700 millones de euros del dinero de los parados andaluces que los socialistas repartían a su antojo para ellos y sus amiguetes", ha espetado.

Asimismo, Bendodo ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "manosear" la independencia del un órgano como el Tribunal Constitucional (TC), y "lo utiliza como cámara o como tribunal de segunda lectura y de revisión del Tribunal Supremo y hace lo que para los ojos de todos es un escándalo".

En este sentido, ha recordado que fueron "20 jueces al menos", incluida la Audiencia Provincial de Sevilla y el Supremo, los que condenaran por malversación y prevaricación. "Y ahora el Tribunal Constitucional, por la puerta de atrás, indulta lo que no es capaz de hacer Pedro Sánchez, porque si Pedro Sánchez hubiera indultado a los políticos socialistas condenados, sería un escándalo de dimensiones monumentales", ha apostillado.

A este respecto, ha asegurado que "Andalucía no olvida", y en esta línea ha insistido en que "tanto Andalucía como el PP van a recordar permanentemente lo que hizo el socialismo con esta tierra, arrastrando el buen nombre de Andalucía por el suelo, con el mayor caso de corrupción de la historia"..

"Dinero de los parados para juergas, hasta para cocaína, 20.000 euros al mes se gastaban los socialistas del dinero de los parados en cocaína. Parece un escándalo y parece que es mentira, pero esa es la realidad", ha afirmado para criticar que "ahora se lance al victimismo", cuando lo que tiene hacer el PSOE de Andalucía "es pedir perdón al conjunto de los andaluces por protagonizar el mayor caso de corrupción de la historia de España".

Por último, ha aseverado que "no somos los andaluces los que tenemos que pedir perdón al PSOE", por eso "no vamos a tragar por mucho victimismo socialista y por mucha amenaza de querellas. Vamos a seguir hablando y vamos a seguir recordando, porque, insisto, señores del PSOE, Andalucía no olvida todo lo que hicieron ustedes lastrando esta tierra durante décadas", ha concluido Bendodo.