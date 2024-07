PP-A, sobre el caso ERE y el Constitucional: "Se puede cambiar la sentencia, pero no se puede cambiar la verdad"

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

"Se puede cambiar la sentencia, pero no se puede cambiar la verdad: sucesivos gobiernos socialistas consintieron que 680 millones de euros de dinero público destinado a parados andaluces se repartieran de forma absolutamente discrecional y al margen de cualquier control administrativo y legal".

Así se ha pronunciado este miércoles en rueda de prensa el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, quien ha tildado la decisión del Tribunal Constitucional ante los recursos de amparo de los exaltos cargos socialistas condenados en la llamada pieza política del caso ERE de "sorprendente, polémica, y discutible".

Ha calificado de "vergonzoso" que el PSOE andaluz acuse al Partido Popular de haber metido en la cárcel a nadie", según una nota de este partido.

"Señores, es la justicia", ha afirmado para continuar incidiendo que "en este problema que tiene el PSOE de no saber diferenciar los poderes del Estado, recordarle que son los jueces los que dictan sentencia".

Martín ha sostenido que "el Partido Socialista se ha tirado al monte" y "la señora Férriz es la Óscar Puente del PSOE andaluz" porque "llega a insultar, a descalificar y a utilizar palabras gruesas, con una falta de respeto constante".

El portavoz parlamentario del PP-A ha defendido que "nosotros estamos en la moderación, en la sensatez, en el diálogo y en la mano tendida, esperando que alguien acepte esa invitación al consenso y al diálogo que no ha sido posible estos dos años".

Ha pedido "respeto" al trabajo y a las decisiones de todos los funcionarios públicos que intervinieron en la investigación y en el procedimiento judicial del caso ERE".

"Les he visto darse golpes de pecho y hacerse los ofendidos, el hecho de que una persona que ha formado parte de un gobierno autonómico se reincorpore a una actividad privada", ha apuntado, antes de ironizar sobre el hecho de que "les parece muy normal que alguien que ha sido tres legislaturas diputados en este Parlamento, ministro de Justicia, director general de la Junta con Chaves, secretario de Estado con Zapatero y director general de la Junta de nuevo con Susana Díaz, pueda formar parte hoy del Tribunal Constitucional y votar exonerando de delitos a personas de gobiernos de los que él ha formado parte", en referencia al magistrado del Constitucional Juan Carlos Campo.

Ha alertado sobre el grado de "impunidad en el que esta decisión del Tribunal de Garantías sumerge a España", para explicar que "a partir de este momento, cualquier Gobierno autonómico o el Gobierno de España podrán incluir en sus presupuestos una partida, que luego podrá ser discrecionalmente repartida desde el gobierno sin el más mínimo control administrativo y legal".

"Y no será delito", ha lamentado puntualizando que "no me extraña nada que haya causado estupor en ámbitos judiciales", mientras ha recordado que "nunca el Tribunal Constitucional, cuyos miembros son a propuesta política, había decidido revisar de esta manera decisiones de la Justicia ordinaria, cuyos miembros no son a propuesta política".

"Dudar de su imparcialidad no es el problema", ha afirmado, "el problema es propiciar esta situación nombrando a personas de tan dilatada trayectoria política" y advertido de que "no vamos a dejar de denunciar esta situación".

"NO NOS VAN A ASUSTAR PORQUE DIGAN QUE SE VAN A QUERELLAR"

"Ni a mí ni a nadie de mi partido nos va a asustar que digan que se van a querellar por denunciar el mayor caso de corrupción de la historia, los 680 millones ue se malgastaron siguiendo una estrategia que se conocía y se amparaba desde el gobierno andaluz", ha respondido en referencia a los anuncios del PSOE andaluz de que denunciara en los tribunales las afirmaciones que hagan los dirigentes del PP-A.

Martín ha afeado de que desde el PSOE minimicen las cantidades que fueron a "amiguetes, familiares, militantes, sindicalistas" y ha subrayado que "fueron 80 señores los que se hicieron millonarios por la cara por tener el carné, por ser familiares o ser sindicalistas afines al PSOE".

Ha insistido en que "a mi partido no le parece normal y vamos a seguir denunciando esta realidad que sabemos que comparten la inmensa mayoría de los andaluces".

Para finalizar, el portavoz del PP-A en Andalucía se ha referido a la Conferencia Sectorial de Migración que se celebrará en la tarde de este miércoles para destacar que "Andalucía es una tierra de acogida" y "nuestra consejera asiste a la Conferencia con el ánimo de buscar soluciones desde el más absoluto respeto a las personas que sufren esta situación".

"Ésta es una cuestión de Estado", ha afirmado mientras se ha cuestionado que "esos partidos que forman parte el Gobierno de España parece que no lo consideran, porque ni planifica ni financia y las comunidades tienen que asumirlo a pulmón".

"Andalucía ya ha superado su capacidad de asumir menores no acompañados, a los que se atiende con fondos propios", ha explicado, para concluir reivindicando "organización, planificación y financiación".