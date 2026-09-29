Bendodo ve "inviable" el Gobierno de Sánchez e incompatible el apoyo de Sumar y el parlamentario al decreto de vivienda

Archivo - El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en un acto en Málaga. (Foto de archivo). - ALEX ZEA - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha sostenido este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez es "inviable", y que si el PSOE logra el "apoyo" del socio minoritario de la coalición, Sumar, al decreto de medidas sobre vivienda que tiene previsto aprobar este martes el Consejo de Ministros, "pierde el apoyo parlamentario" para su posterior convalidación en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha señalado el dirigente del PP en una atención a medios ante la estación de Santa Justa de Sevilla, y mientras se iniciaba la reunión del Consejo de Ministros que ha comenzado con retraso, hasta que los socios de la coalición que sustenta al Gobierno --PSOE y Sumar-- han llegado a un acuerdo para aprobar una serie de medidas en materia de vivienda que incluye dos reales decretos distintos.

Bendodo ha sostenido que los socios de gobierno se han "encerrado" en la reunión del Consejo de Ministros "para intentar salvarse ellos mismos", y no para "dar una solución al problema de vivienda", y al respecto ha puesto de relieve que el "drama" del desahucio de Mari Carmen Abascal en Madrid se ha producido "bajo un Gobierno 'progresista', del Partido Socialista y Sumar, con Pedro Sánchez de presidente".

Al respecto de este caso, el dirigente 'popular' ha valorado la actuación del Ayuntamiento de Madrid, "con su alcalde José Luis Martínez Almeida (PP) a la cabeza", que "se ha puesto del lado de la solución poniendo el servicio de intermediación de la empresa municipal de vivienda" madrileña "para poner de acuerdo a inquilinos y propietarios, para que el inquilino siga en la vivienda y el propietario cobre la renta", y ha contrapuesto esta labor del consistorio con la del Gobierno de PSOE y Sumar, y con la de Podemos, que "con Mari Carmen sólo han hecho política, y la están utilizando de mala manera", según ha denunciado.

Tras aseverar que "no todo vale en política", Bendodo ha presumido de que el PP "tiene un plan para cada problema que genera Pedro Sánchez", y lo tiene "claro" tanto "en el tema de la vivienda" como en el de la "cesta de la compra", en alusión a la subida de precios que refleja el dato de inflación avanzado este martes.

"Para tranquilidad de los españoles, sabemos lo que hay que hacer", ha proclamado el representante del PP antes de advertir de que si el Gobierno "consigue ahora el apoyo de Sumar en el Consejo de Ministros, pierde el apoyo parlamentario, y si consigue el apoyo parlamentario, pierde el apoyo de Sumar en el Consejo de Ministros".

En esa línea, Bendodo ha sentenciado que el de Pedro Sánchez "es un Gobierno inviable", y ha sostenido que, cuando no se tienen "los apoyos de la calle, ni los apoyos parlamentarios, ni los apoyos de tus socios de gobierno, tienes que devolver la voz al pueblo y convocar elecciones", y "eso es lo que esperan todos los españoles", según ha remarcado.

"GRAN SABLAZO"

De igual modo, Bendodo ha considerado que el Gobierno está ahora en cuestiones como la de "defenderse de la corrupción que rodea al PSOE, al presidente del Gobierno y a su familia", y mientras tanto se ha dado un "gran sablazo", que es "el gran problema que le ha generado Pedro Sánchez a los españoles", según ha abundado.

En esa línea, el vicesecretario 'popular' ha criticado el "gran sablazo fiscal" del Gobierno, y ha afeado a Pedro Sánchez haber subido "más de 30 veces los impuestos a los españoles". Al hilo, ha cuestionado "de qué vale" que el presidente presuma de haber subido el Salario Mínimo Interprofesional, o "el salario de la ciudadanía en general, si se ha multiplicado el IPC" --Índice de Precios al Consumo--, que actualmente está "cerca del 5%", según el último dato conocido este martes.

"Ese es el gran sablazo", ha aseverado Bendodo antes de apostillar que "si te suben un poquito el sueldo y te disparan los precios, te están engañando". Así, ha denunciado que el coste del litro de gasolina se sitúa actualmente "a dos euros", y el del diésel "a 1,90".

Además, ha criticado que el precio de la carne ha subido "un 50%", y "la media de la cesta de la compra un 40%", tras lo que ha puesto de relieve que en este mes de septiembre que termina el Gobierno elevó "el IVA de la luz del 10 al 21%, y el gas va a subir un 50%". "Ese es el gran sablazo al conjunto de los españoles", ha incidido en denunciar Bendodo antes de concluir sentenciando que Pedro Sánchez "ha empeorado la calidad de vida de los españoles".