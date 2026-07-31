Bérchules (Granada) celebra este sábado su tradicional Nochevieja en agosto

Archivo - Nochevieja De Bérchules. Archivo. - EUROPA PRESS/AYTOBÉRCHULES - Archivo

GRANADA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Bérchules, en la Alpujarra granadina, celebrarán este sábado 1 de agosto su particular 'Nochevieja en agosto', que incluye el reparto de uvas y un pasacalles navideño en pleno verano, en el marco de la programación especial pensada para el evento.

La localidad cumplirá así con la tradición de celebrar el primer sábado de agosto esta afamada fiesta declarada desde 2020 de Interés Turístico de Andalucía, dada su singularidad y repercusión turística. Y es que cada año miles de personas se desplazan al municipio para comerse las uvas y recibir de nuevo el año en agosto.

El origen de la fiesta tiene lugar a raíz de un corte de suministro eléctrico en la Nochevieja de 1994, circunstancia que ocurría con frecuencia por las inclemencias del tiempo pero que en esta ocasión les obligó a tomar las uvas a la luz de las velas y provocó grandes pérdidas a los comerciantes de la zona. A consecuencia de ello se acordó que para garantizar dicha celebración, se hiciera el primer sábado de agosto.

El éxito cosechado hizo que se continuara con ella, consolidando una fiesta que viene celebrándose desde hace más de 30 años con gran expectación de vecinos y turistas a excepción de 2020, cuando no se pudo desarrollar por la pandemia.

La fiesta comenzará ya por la mañana para los más pequeños, que tendrán su propia Nochevieja infantil en la plaza de la Iglesia desde las 10,30 horas con manualidades navideñas, fiesta de la espuma y las 12 campanadas infantiles, entre otras propuestas.

A las 18,00 horas arrancará el pasacalles navideño que, en pleno agosto, desafiará a las altas temperaturas y recorrerá las calles del municipio con sus reyes magos y charangas. A las doce de la noche será el momento de tomar las uvas en la plaza de la Iglesia y brindar por este nuevo comienzo. El programa incluye además un concierto de Año Nuevo al día siguiente, el 2 de agosto, a cargo de la Banda municipal de Ugíjar.